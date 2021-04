De nuevo, un perro peligroso en la mira y un barrio con miedo

Un perro considerado como “potencialmente peligroso” (según la clasificación que se detalla en la ley provincial 14.107) nuevamente volvió a sembrar pánico y preocupación en un barrio de la Región. Al igual que ha sucedido en otros ataques perpetrados por perros de razas como pit bulls, bull terriers y rottweilers, el hecho terminó en un baño de sangre demostrando que, además del malestar que se genera en un barrio por la falta de cuidados por parte de los propietarios de estos animales, corre un serio riesgo la vida de otros canes y de las personas, en especial, niños y de la tercera edad.

Según pudo averiguar este diario, ayer por la mañana en la zona de 27 y 465 de City Bell, un dogo argentino “destrozó” a un perro de menor tamaño al que, tiempo atrás, ya le había provocado una fractura en la mandíbula, también en el marco de un ataque. Pese a las distintas maniobras que realizaron los vecinos para intentar sacar a la víctima de las fauces del agresor todo fue en vano. En base al testimonio de los frentistas que acudieron a socorrer al otro animal, el dogo se mantuvo indemne a las agresiones y totalmente indiferente a lo que sucedía a su alrededor .

“Le descargaron un matafuegos entero, le pegaron con una pala y hasta se la partieron en la cabeza y el perro no soltaba. Seguía mordiendo. Incluso vino la policía pero nadie se animaba a frenarlo porque de un mordisco te puede arrancar una mano. Evidentemente es un perro feroz y alguien debe hacerse cargo antes de que ocurra una tragedia”, dijo Eugenia, la dueña de la mascota que esta mañana quedó moribunda por la agresión.

Además de hacer referencia al hecho que provocó espanto y pavor, la mujer habló del miedo que desde hace tiempo tiene el barrio por la presencia de ese animal. “Es un perro muy peligroso. Se escapa y sale a matar”, describió.

“Lo masticaba como un león mastica a su presa. Una imagen verdaderamente dantesca. ¿Tenemos que esperar que agarre a un chico o una persona mayor para que se haga algo?”, indicó otra frentista que manifestó al mismo tiempo que “la gente de la casa sabe que el perro es peligroso y que ha matado a otros animales y no hacen nada”.

Sebastián, por su parte, contó que cuando fue a la policía le dijeron que “si la pelea fue perro contra perro, no hay delito” y que no podían hacer nada. “Me pidieron que llamara a Zoonosis. Llamé pero ni me atendieron”, explicó.

Los frentistas aseguran que no es la primera vez que esto ocurre. En ese marco han pedido a la policía y al Municipio “que se tomen medidas y que no se espere a que el perro mate o mutile a una criatura como ya ha ocurrido en otros lugares con este tipo de animales”.

Con respecto a esto último, el último ataque mortal de un perro en la Región ocurrió en Ensenada el pasado 4 de noviembre del 2020 cuando un dogo argentino mató a una nena de dos años en su vivienda de 127, entre 34 y 35.

En tanto, en un hecho que sentó precedentes para la jurisprudencia, en 2016 se condenó a 8 años de prisión al responsable del pit bull que provocó la trágica muerte de un nene de 2 años en 2014 en la localidad de Alejandro Korn.