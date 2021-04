Estudiantes recibe a Gimnasia en un clásico devaluado por la pandemia

Por más que el equipo ganador, y en particular la gente que lo sigue, festejará como en cada una de las ediciones anteriores, el clásico platense de hoy no tendrá el mismo clima, porque será sin público en las tribunas, lo cual venía ocurriendo para los hinchas visitantes a causa de la violencia, y una realidad que castiga no solamente a Estudiantes y a Gimnasia, sino también al país y al mundo: la pandemia por el Covid-19.

Este marco, que en forma directa complica a Pinchas y Triperos, quienes en la previa han sufrido bajas por contagios, evidentemente hace que este cruce número 162 del profesionalismo sea el más devaluado de los últimos tiempos.

El partido, correspondiente a la fecha 10 de la Copa de la Liga profesional, tendrá como epicentro el estadio de 57 y 1, después de 15 años; comenzará a desarrollarse a las 15:45, media hora antes de lo previsto inicialmente por una corrida de horario general dispuesta por la AFA a partir de lo ordenado por el Gobierno nacional para disminuir la movilización de personas; tendrá como árbitro a Darío Herrera, quien reemplazó a Germán Delfino, contagiado de coronavirus; y será televisado en forma directa por TNT Sports.

Será el partido interzonal de cada una de las fechas del torneo que ingresa a la etapa final de una clasificación que al completarse la fecha 13 irá en busca del campeón entre los cuatro con mejor puntaje de la Zona 1, la que compone Estudiantes, y de la Zona 2, que integra Gimnasia, y desde ese punto de vista, si bien los albirrojos están mejor posicionados, el triunfo es lo que necesitan para alimentar la ilusión de extender la competencia un par de semanas más.

Si bien los albiazules han sufrido un mayor número de contagios, y bajas, por coronavirus, los dos planteles van a llegar disminuidos en lo futbolístico, sea por ausencias o por jugadores en cancha que no estarán en su plenitud física, y en medio de una irregularidad que más allá de los resultados se hizo evidente en las últimas fechas. El Pincha viene de ganarle 1-0 a Aldosivi, sobre la hora, de local; mientras que el Lobo, muy castigado por el coronavirus, fue goleado por Patronato, en Paraná.

La campaña del equipo estudiantil que está en manos de Ricardo Zielinski, indica que en 57 y 1 le ganó a River y a Aldosivi, en ambos casos en forma agónica, empató sin goles frente a Racing, y perdió ante Colón y San Lorenzo. Un registro por debajo de las expectativas. La escuadra a cargo de la dupla Mariano Messera-Leandro Martini, como visitante, igualó contra Boca, perdió con Independiente, repartió puntos frente a Unión y Huracán, y cayó derrotado por Patronato. Tres empates y dos derrotas, es decir que todavía se debe la alegría de un triunfo.

Completando los antecedentes de uno y otro: Estudiantes se mostró en ascenso hasta la cuarta fecha, cuando goleó 5-0 a Arsenal de Sarandí, y en adelante no sólo declinó en lo que tiene que ver con los resultados, sino también con la estatura futbolista; Gimnasia exhibió antecedentes muy parecidos, con cuatro fechas iniciales de juego verdaderamente prometedor y un bajón posterior que se acentuó, y mucho, en las últimas dos fechas, cuando sufrió las bajas por coronavirus, que para un plantel corto pareció ser demasiado.

La recuperación de Jorge (”Corcho”) Rodríguez, el equilibrio desde su posición como volante central, ha sido, por mucho, la mejor noticia que recibió el entrenador de Estudiantes al comenzar la semana de entrenamientos. El aporte del volante que llegó proveniente de Banfield fue de lo más destacado en el comienzo de la temporada, y la salida del equipo, a causa de un positivo de coronavirus, representó un verdadero problema. Al punto que el Pincha no pudo sostener una ventaja de dos goles frente a un equipo alternativo de Banfield y a Aldosivi le ganó sobre la hora.

LEA TAMBIÉN El clásico también tiene escrita su historia en la Liga Amateur Platense

Por el mismo camino llegaron esta semana las buenas nuevas para los conductores de Gimnasia, quienes en forma escalonada empezaron a recibir en el predio de Estancia Chica a los jugadores que por contagio debieron aislarse y en consecuencia quedaron afuera de los partidos, que fueron derrotas, ante Lanús y Patronato. El número de contagios fue muy significativo, y alteró todos los planes referidos a la preparación, pues quienes estuvieron de vuelta, naturalmente no lo hicieron al 100 por ciento.

En medio de este panorama tan especial, Estudiantes y Gimnasia volverán a estar hoy frente a frente. Sin público en las tribunas, ni siquiera local, como había ocurrido en las ediciones anteriores, con jugadores que se mueven bajo estrictos protocolos y una amenaza permanente, sea por síntomas de coronavirus o en cada hisopado, e hinchas a los que se recomendó, en forma reiterada, por distintas vías, que eviten cualquier tipo de manifestación, antes, durante y después. Ni siquiera los acostumbrados banderazos podrán subir el precio de este nuevo clásico platense que por todo lo expuesto será el más devaluado de los últimos tiempos.