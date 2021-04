Incertidumbre por el futuro de Lucas Barrios

La ausencia de Lucas Barrios en el clásico del último domingo sorprendió a propios y extraños. No al futbolista, cuerpo técnico y médico que guardaron celosamente la información desde el jueves.

El parte publicado en las redes del Club un rato antes del juego ante Estudiantes indicó: “Tras realizarse estudios cardiológicos complementarios se constató que el jugador Lucas Barrios padece una miocarditis leve de índole inflamatoria viral (edema leve de miocardio), efecto secundario del Covid”.

Ya en el campo de juego del Estadio de 1 y 55 en la previa, el propio futbolista contó para la televisión los motivos de su ausencia tras haberse recuperado de coronavirus por segunda vez. “Me hubiese encantado estar con mis compañeros. Pero hay que cuidarse. Ahora debo parar 10 ó 15 días, esperar que se desinflame y después ver... Hay que dar ese mensaje, hay que chequearse bien luego de tener el virus. Esto es deporte de alto rendimiento y el jugador tiene que estar protegido. Puede pasarle a todos. Los clubes deben chequear bien a los jugadores... Me dijeron que necesitaba reposo, esto es salud y hay que cuidarse”, remató Barrios.

Tras el clásico, fue su compañero Marcelo Weigandt quien se mostró conmovido por la situación y declaró: “Es un virus muy fuerte, no se juega con esta enfermedad, es muy arriesgado. Tenemos un compañero que la está pasando mal y que no pudo estar por el virus. Puede tener una muerte súbita jugando. Debemos cuidarnos todos”.

Por eso las repercusiones en el fútbol argentino no se hicieron esperar y la decisión de haberlo apartado del partido fue la correcta, por que su vida podía estar en riesgo. Sin dudas se detectó a tiempo gracias al trabajo del cuerpo médico.

Pero el clásico ya pasó y Barrios lo vio desde afuera. ¿Y ahora qué? En el mundo Gimnasia hay incertidumbre sobre su futuro...

En el cuerpo técnico no saben cuándo y si podrán volver a contar con él. Es una baja muy sensible ya que el goleador había levantado su nivel y hoy era titular.

En el cuerpo médico, apuntan a su seguimiento hasta que se resuelva el edema miocárdico. Es probable que en tres semanas pueda mejorar, registrarse una evolución, y tener un alta que le permita volver a entrenar y jugar, pero no hay un tiempo estipulado.

Teniendo en cuenta esto, por lo pronto ya está descartado y no estará a disposición en los próximos dos encuentros ante Newell´s y Sarmiento; y según la evolución que tenga, podría llegar a estar en el último partido con Vélez en el Bosque en el mejor de los escenarios. Pero esto hoy, realmente es imposible saberlo.

La realidad indica que no puede entrenar y no se sabe cuándo volverá a jugar, ya que como quedó dicho, habrá que esperar que se le vaya el edema del miocardio.

Por el lado del jugador, se trata de una persona que se cuida muchísimo en todo, entrena al máximo y por ello sigue vigente a los 36 años y con una importante carrera. Obviamente que el futbolista espera recuperarse, que todo esto pase y seguir jugando al fútbol, pero sobre todas las cosas, curarse.

Repasando los últimos días, tras aparecer esta situación luego del estudio realizado post COVID, desde el jueves por la tarde comenzaron a realizarse interconsultas a alto nivel, manteniendo contactos con cardiólogos de la Fundación Favaloro, entre otros. Lo primero que se indicó es que Barrios deje de entrenar para que el músculo cardíaco trabaje a bajas contracciones.

En cuanto a los pasos a seguir, cerca del fin de semana se repetirán los estudios cardiológicos, y a partir de ahí se va ir consensuando a medida que sea observe una evolución. Es más, hoy no se puede saber si habrá una evolución rápida o se mantendrá igual de una semana a la otra, ya que no hay un tiempo estimado de recuperación. Esto no es como una lesión en una pierna donde puede estar afuera una semana, dos o tres y regresa.

Por estas horas no hay certezas de tiempo, por lo que semana a semana se irá viendo, pero seguirán las consultas en nuestro país y el exterior.

Lo más importante lógicamente es la salud y que Lucas se cure, y es el pensamiento de todos, pero también existe una posibilidad que Barrios no vuelva a jugar con la camiseta de Gimnasia.

El contrato del atacante termina en junio, y este es un condimento más en esta historia, y aunque pueda ser secundario, una luz de alarma se encendió en el Lobo.