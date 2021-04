El desesperado pedido de Florencia Peña por la salud de su mamá

La reciente suspensión y reprogramación de operaciones quirúrgicas que no revisten urgencia tiene como objetivo que los pacientes no circulen por los hospitales y clínicas para no correr el riego de contagio en medio de la segunda ola de coronavirus que golpea fuerte a nuestro país. Es por ello que sólo se atienden casos en los que la enfermedad requiera internación de manera necesaria.

En ese marco, la actriz y conductora Florencia Peña hizo un desesperado pedido en las redes sociales por la salud de su madre. En las redes sociales escribió: “Mi madre debía operarse este lunes de algo bastante severo. Le acaban de bajar su cirugía, aun cuando su oncólogo la considera urgente. Así estamos. Ella entiende. Lloramos juntas. Me angustia no poder ayudarla. Pero la situación es grave. El esfuerzo sólo puede ser colectivo”.

Luego siguió diciendo: “Mi vieja tiene 78 años. Su médico está haciendo lo posible por que atiendan su pedido. Mi hermana y yo haremos lo mismo”, y agregó: “Dejen de mandarme trolls porque esto es parte de la mier... que estamos viviendo. Se empieza a elegir entre lo urgente y lo importante. Y no distingue color político”.

Por otro lado, indignada se quejó de quienes critican las restricciones impuesta por el Gobierno. En ese sentido dijo: “Están tan llenos de odio que asumen algo que solo una mente llena de pus puede suponer. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para que mi madre se opere. Nos acabamos de enterar. Es evidente que algunos siguen negando una realidad q nos está desbordando”.

Para cerrar, reclamó al centro de salud para que revise la operación de su madre: "Le pido al Sanatorio San Lucas de San Isidro que revea la situación de mi madre. Debía operarse de un tumor maligno de su mama el lunes. Somos conscientes de la situación de colapso sanitario pero esto está dentro de lo urgente".