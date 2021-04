Luis Cámera: “Hay que reprimir las grandes manifestaciones”, dijo el asesor presidencial

El médico Luis Cámera, miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, dijo esta mañana que actualmente se atraviesa "el peor momento" de la pandemia de coronavirus y que esta etapa "va a durar hasta la última semana de mayo", por lo que pidió que "se mantengan los cuidados" para que haya "un descenso efectivo de los casos".



"Es el peor momento, pero va a durar hasta la última semana de mayo y, después, las unidades de cuidados intensivos se van a empezar a vaciar", afirmó Cámera sobre la situación actual con un número alto de contagios y la saturación del sistema sanitario por la falta de camas en las terapias intensivas.

Sostuvo además que hay que reprimir estas manifestaciones por al menos un mes porque “son todas contagiadoras”. Y resaltó: “Las concentraciones de gente por motivos nobles o no nobles no son buenas, aunque estén al aire libre. Tienen que estar todos con el barbijo a rajatabla. Lo hablé en todos lados pero después están las acciones que se cuestan tomar. Las intensas actividades políticas y sociales que hay, el centro de Buenos Aires es un lugar tomado por las manifestaciones. No sé cómo decirlo que eso no está bien. Supera lo que puedo decidir o aconsejar”.

El secretario de la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) que participó ayer de una reunión en la Casa Rosada en la que epidemiólogos y científicos que asesoran al Gobierno en la lucha contra el coronavirus expresaron su preocupación por la saturación del sistema y el estrés del personal sanitario, aseguró que "ya tocamos el techo" de casos.





Sin embargo, señaló que se trata "de un techo muy alto" y pidió a la gente cuidarse "para que el descenso de contagios sea efectivo y no terminemos en una meseta alta".



"Siguiendo cálculos internacionales, podemos decir que este es el pico (de contagios) y ahora empezamos a bajar, pero será de acuerdo a cómo se comporta la gente; es fundamental que sea un mes de máximo cuidado para que realmente desciendan porque, si no, podemos sostener el virus" en una meseta alta, describió en declaraciones radiales.



En ese sentido, insistió en que mayo "va a ser un mes duro, van a venir noticias muy duras porque, por la cantidad de contagios de abril, habrá un grupo grande de personas que va a fallecer".



El profesional sostuvo que en abril se infectaron más de 400.000 personas y que eso "tiene una tasa de mortalidad que estamos viendo ahora".



"Desde hace tres semanas el sistema está aguantando con el agua que le llega hasta la bota y pegando saltitos, pero las próximas dos semanas van a ser muy difíciles", insistió.



Con respecto a la disponibilidad de oxígeno para la atención de pacientes con Covid-19, aseguró que, durante la reunión de ayer, les informaron que "la producción de oxígeno va a estar asegurada en todos lados".



Cámera atribuyó la gran cantidad de casos a que "las nuevas variantes se están haciendo sentir" en la Argentina, aunque valoró que "ya se está viendo el efecto de la vacunación" con terapias intensivas a las que no ingresan las personas de más de 70 años.