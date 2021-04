Duros relatos de comerciantes platenses por la caída de las ventas: "La gente está guardada y no gasta"

En un recorrido de EL DIA los comerciantes platenses contaron en primera persona su preocupación por la profundización de las medidas restrictivas en un contexto de baja de las ventas, en sintonía con lo señalado por las entidades que representan al sector. A grandes rasgos apuntaron a la escasa circulación de gente en la calle y a la pérdida del poder adquisitivo como los principales detonantes de la crisis que atraviesan en este momento.

Desde una juguetería céntrica su encargado, Alfredo, aseguró que "hay menos movimiento en la calle, la gente está asustada, sale menos y eso se ve reflejado en nuestro comercio". "La hora anticipada de un cierre a las 17 no nos estaría afectando tanto, sí nos vemos afectados por los aumentos de precios de nuestro proveedores y que el sueldo de la gente no alcanza para comprarse lo que les hace falta. Evidentemente a la gente no les alcanza el bolsillo".

"Ya que el hecho de que los chicos no vayan al colegio, la calle no tiene movimiento y eso nos juega en contra a todos los comerciantes", remarcó.

En un local de ropa para niños del Paseo Comercial de 12, su encargada, Marisa, dijo que "las ventas están realmente bajas, hay horarios que están muertos, parece domingo". "El gobierno a los comerciantes no nos ayudaron. Si aguantan con los impuestos, con la AFIP, nosotros podemos seguir. Los locales han cerrado en más de la mitad".

"Dejás de comprar mercadería y tenés que cubrir todos los gastos. Te cobran intereses y te matan. No te levantás nunca. Tratamos de estar en redes sociales para sobrevivir, pero no es lo mismo que la gente vea la mercadería", agregó.

Sobre el tope de horarios al comercio dijo que "la gente está guardada, tiene miedo, es terrible".

Carolina, titular de un comercio en 12, contó que "nunca pasamos por una situación tan terrible, se viene remando hace años, pero así como ahora nunca se vio tanto".

"El año pasado hacíamos redes y salíamos a repartir a la calle. Nos endeudamos. Y este año no hay un cambio muy grande. Se nota el receso económico, la gente no tiene plata y no está gastando. Y no hay movimiento de gente en la calle, en 8 ó en 12, no hay gente circulando. Se rema a diario todo el tiempo. Uno se pone en estratega y está en todas las redes sociales posibles", relató.