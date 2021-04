Belgrano defiende la punta ante Mitre, en Santiago

Con seis encuentros se pondrá en marcha hoy la cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional. En el partido más destacado de la jornada, Belgrano, de Córdoba, líder de la Zona A con 9 puntos, visita desde las 19 a Mitre, de Santiago del estero, que aparece como escolta con 7.

La jornada de esa llave contempla además estos partidos: Estudiantes de Caseros vs. Deportivo Riestra (15:30); Tigre vs. Estudiantes (RC) (16:30, por TyC Sports) y Agropecuario vs. Deportivo Maipú (17:30).

Y por la Zona B, Barracas Central vs. Almagro (a las 15:30) y Atlético de Rafaela vs. Defensores de Belgrano (a partir de las 16).