El debate pos Kun Agüero

“Maradona conquistó Italia, Messi España y el Kun Inglaterra”. La síntesis (propiedad exclusiva de Pep Guardiola) suena impactante. El DT español buscó graficar así la dimensión del Kun Agüero como jugador histórico que los últimos días anunció su partida de Manchester City, tras una década de títulos y goles que cambiaron la historia del club y de la Premier, porque es el máximo goleador de ambos de todos los tiempos. Es cierto, Pep buscó homenajear al Kun. No lo está utilizando como titular y al menos lo endulza. Agüero pasó cerca de un año casi parado por lesiones y el City lidera la Premier y es favorito a ganar su primera Champions. Difícil encontrar un hueco para la vuelta de Kun en un equipo que, además, renuncia más de una vez a jugar con un nueve clásico y hasta el propio Gabriel Jesús, reemplazante del Kun, ha ido al banco en partidos de peso. Hace entonces bien Agüero en irse. Tiene 32 años y algunas temporadas más por delante apenas recupere ritmo y ambición en otro equipo.

El Kun, por mucho que lo elogie Guardiola, está igualmente escalones abajo respecto de Maradona y Messi. ¿Qué jugador no lo estaría? Diego y Leo conquistaron algo más que Italia y España. Y Agüero conquistó al City e hizo historia en la Premier, pero la frase de “conquistó Inglaterra” puede sonar un poco grande. Tal vez la repercusión de sus marcas habría sido mayor si las hubiese conquistado con el otro Manchester (el United), que es mucho más popular.

No fue así. Varios clubes grandes de Europa lo requieren ahora. Pero le tocará (y no solo a él) un mercado inevitablemente más deprimido. Las consecuencias de la pandemia comenzarán a reflejarse de modo cada vez más agudo en el mundo de dineros obscenos del fútbol top. Lo saben todos, incluído el propio Messi, que, si sigue en Barcelona, tendrá que rebajar su sueldo.

Vuelvo al inicio. A la frase de Guardiola. Porque, si bien Messi y Agüero siguen activos, esa frase parece hablar del pasado. ¿Qué jugador argentino podría acercarse hoy a una dimensión de conquistador medianamente parecida al trío citado por Pep? Angel Di María terminó ganando su lugar en el mundo en el PSG, por calidad, entrega y continuidad, pero en el club francés las estrellas son otras. Además, Di María pertenece a la misma “vieja guardia”.

Hablamos de jugadores de ahora. Una primera mirada apuntaría a Lautaro Martínez en Inter. Es muy probable que dentro de unos meses se corone campeón en un club grande que lleva largo ayuno de títulos. Pero la cinta de “conquistador” suena por ahora algo apresurada. ¿Algún otro jugador? No lo hay. Darío Benedetto no logra afirmarse en Olympique y Lucas Ocampos es bueno para Sevilla, pero tampoco en el nivel de “conquistador”.

No es pandemia: hace ya tiempo que el fútbol argentino no realiza una gran venta a Europa

No es solo el ajuste de la pandemia. Hace ya tiempo que el fútbol argentino no realiza una gran venta a Europa. Es más, nuestras dos últimas grandes figuras de Liga doméstica, ambos de River, el Pity Martínez y Nacho Fernández, no emigraron justamente al fútbol top. Nacho ganará más dinero en Brasil, pero no es Liga top. Y el Pity partió primero a Estados Unidos y luego al fútbol árabe, donde está ahora. Y solo tiene 27 años. ¿No surgen ya jugadores como antes? Y, si surgen (como me aseguró horas atrás Hermes Desio, ex coordinador de selecciones juveniles argentinas) ¿acaso se falla entonces en los pasos siguientes de la formación? Estamos lejos de la era Pekerman, cuando Argentina era asidua ganadora de Mundiales juveniles. La urgencia no ayuda a los proyectos. Y el fútbol argentino vive en estado de urgencia. Se decidió jugar sin descensos justamente para no dañar una economía ya dañada en los clubes. Pero igual es emergencia. No se puede perder porque el DT siente que, si hay nueva derrota, termina siendo echado. Y lo peor es que tiene razón.