Se armó la polémica en un barrio de La Plata por el bloqueo de un paso peatonal

La colocación de un portón en un corredor interno del barrio AMEBS desató la bronca de un grupo de vecinos de ese sector de Villa Castells, quienes ahora dicen que deben desplazarse varias cuadras para poder salir del barrio.

Emilce, una de las manifestantes por este conflicto que se presenta en la cuadra de 507 entre 8 y 9, expresó que "otros vecinos colocaron rejas porque quieren cerrar los pasillos para que no pase nadie". Según dijo, la medida fue tomada por los robos que hubo en la zona. Sin embargo, con la colocación de rejas, los vecinos se ven imposibilitados de acceder a la avenida 7, a la estación de trenes y a otros sectores necesarios.

La única alternativa que tienen, consignaron, es "dar toda la vuelta, hacer un montón de cuadras, lo cual no corresponde.".

La mujer aseguró que por el bloqueo de ese corredor "no pasan las ambulancias". "Pedimos que no haya puerta. Que exista, como siempre, el pasillo abierto", agregó. Y afirmó que "la Municipalidad me dijo que de ninguna manera pueden cerrar porque es municipal".

Otra denunciante, Cristina, aseguró que "fue un vecino el que tuvo la idea de cerrar: 'dijo que le robaron la bicicleta y que vamos a poner la reja para que no entre nadie'.

"¿Y si tenemos que pedir una ambulancia? No sabemos si va a poder pasar", se preguntó la vecina.

"Las casas están construidas al revés, modificaron las construcciones por comodidad- ¿Y los que quedamos adentro? No piensa nadie en nosotros", lamentaron las vecinas.