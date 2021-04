“A mí me viene bien que juegue Cardona”

Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca, destacó ayer las cualidades de juego de su compatriota Edwin Cardona, quien podría volver al primer equipo el próximo domingo ante Unión, en Santa Fe.

“A mí me viene bien que juegue Edwin (Cardona). Sé que cuando él tiene la pelota, yo tengo que picar. Por izquierda me siento muy bien, por derecha también. Pero juego donde diga el profe”, dijo Villa al mencionar a Miguel Russo.

“Mi posición real es media punta o extremo. Y creo que estoy haciendo las cosas bien, me siento importante para el equipo”, analizó el colombiano en TyC Sports.

En cuanto a su relación con la secretaría de fútbol que dirige Juan Román Riquelme -vicepresidente segundo de Boca-, dijo que tiene “una excelente relación con el consejo de fútbol. Yo no peleo con nadie, acá hay una sana relación, trabajan para el club y todos tenemos que tirar para adelante”.

Villa, quien afronta una causa judicial por violencia de género en su contra por parte de su expareja Daniela Cortés, habló también de su momento personal en el club: “Acá me siento como en casa. Me siento muy bien, no solo con los jugadores, también con el cuerpo técnico y los empleados”.

Consultado sobre Carlos Tevez, ídolo de Boca y capitán del primer equipo, Villa contó que “cuando era chico yo veía los partidos por TV y me acuerdo de verlo a Carlitos. Ahora es mi compañero. Es una gran persona, he podido conocerlo como ser humano, es una excelente persona y un gran líder. Cada vez que me dice algo para mejorar, lo voy a acatar, porque sé que lo hace con buena intención para que yo mejore”.

Villa, de 25 años y uno de los jugadores de mejor rendimiento, tiene contrato con el actual bicampeón argentino hasta junio de 2023, con una cláusula de salida de 40 millones de dólares.