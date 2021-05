"Si es necesario tomaremos medidas adicionales" aseguró Arroyo

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró hoy que "si es necesario" se tomarán medidas adicionales para asistir a los sectores más vulnerables, ante las nuevas restricciones para mitigar la segunda ola de coronavirus, y aclaró que las personas que colaboran en los comedores comunitarios serán vacunados cuando el Ministerio de Salud "lo establezca".



En tanto, Arroyo -al ser consultado sobre las movilizaciones que se produjeron en la ciudad de Buenos Aires en los últimos días- dijo que "no es tiempo de marchas, no es tiempo de amuchamiento".



"Conversamos con ellos pero no es tiempo de movilizar, hay que ser muy cuidadoso y evitar focos de contagios", insistió el funcionario.



En tanto, Arroyo dijo que el Gobierno nacional "trabaja de forma acelerada" para asistir a los jóvenes de 4400 barrios que -según afirmó- "tienen dificultades de conectividad y acceso a internet".



Según afirmó el ministro, desde su ministerio, "están siguiendo la situación y vamos a tomar nuevas medidas en la medida que sean necesarias, como el bono 15 mil pesos para padres de la AUH, la Repro de 19 mil pesos para compensar parte trabajo privado, se incluyo al pequeño productor".



"Ya se pusieron en marcha además el apoyo alimentario y la tarjeta Alimentar en un 50 por ciento y vamos a tomar medidas adicionales si es necesario: no está cerrada, lo vamos a seguir permanentemente", aseguró Arroyo en declaraciones radiales.



En ese sentido, indicó además que "vamos a continuar siguiendo la situación de las personas afectadas por las restricciones de los traslados como los trabajadores informales, la construcción, el cuidado de personas que se ve afectada por el traslado, que en algunas zonas del país se complica".



"La restricción de transporte complica el traslado pero vamos siguiendo y en función de eso vamos tomando medidas. Vamos a seguir también en otras zonas del país. Hay que ver cómo evolucionan en el resto del país", aseveró Arroyo.



Agregó además que "no hay duda que esto complica la situación a la gente que está mal económicamente" y destacó la importancia de ayudar al pequeño comerciante gastronómico" a través del Repro".



"Vamos a estar siguiendo la situación y vamos estar tomando nuevas medidas cuando sea necesario", insistió el ministro.



Respeto a la falta de conectividad en algunas zonas del país, Arroyo sostuvo que "es un drama real la falta de computadoras, ha aumentado la desigualdad educativa: estamos haciendo acuerdos con las empresas de telefonía y estamos haciendo un acuerdo rápido y con Enacom para el acceso a internet".



Recordó que "el año pasado pusimos aulas virtuales en los comedores y para que haya también un celular en la casa: la conectividad hace hoy a las necesidades básicas. Estamos avanzando en eso y hay que hacerlo rápido".



Consultado sobre la propuesta de que los colaboradores de los comedores comunitarios reciban vacunas contra la Covid 19, Arroyo afirmó que "hay 10 mil comedores donde trabajan, en su mayoría, mujeres, que hacen comida y dan de comer, y dan de comer armando viandas; la mayor parte son de las iglesias, sociedades de fomento y los movimientos sociales".



"Son 70 mil personas que cocinan, lo que hice fue ponerlos como personal esencial porque han puesto el cuerpo y cuando circula el virus se desacomoda todo el barrio", afirmó Arroyo, aunque aclaró que ese colectivo sería vacunado "cuando el área de Salud lo establezca".



"No es que a los movimientos sociales les van a dar vacunas dentro de los trabajadores esenciales, cuando les toque y entren en la lista de trabajadores esenciales", aseveró el ministro.



Y agregó: "La mujer que cocina en un merendero es importante que se vacune cuando toquen los trabajadores esenciales y fija las prioridades el Consejo Federal de Salud".