Vidal, contra la vacunación en Camioneros: "Es porque Moyano es más amigo del Presidente"

María Eugenia Vidal criticó la vacunación de 4.600 afiliados de Camioneros y aseguró que es porque Hugo Moyano es "más amigo" de Alberto Fernández.

"Yo me pregunto qué piensa esta noche un chófer de colectivo, un cajero de supermercado o un taxista, todas esas personas que trabajaron desde el principio de la pandemia, exponiéndose y hoy ven que no están en la lista", comenzó indicando la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires en diálogo con La Cornisa.

Además planteó que "si las vacunas no llegaron a tiempo, por lo menos que se distribuyan con justicia" y aseguró que "no era cierto que la 'vacunación vip' era excepcional, que solo eran pocos casos. Ahora se anuncian formalmente miles".

Siguiendo con su crítica al Gobierno por esta situación, precisó que "porque hay un dirigente gremial más amigo del Presidente, los camioneros reciben la vacuna primero", y prosiguió: "Pienso en todos esos argentinos que miran esta decisión y dicen: 'Otra vez me pidieron el esfuerzo y otras vez los privilegios se los quedan ellos'".

Vidal también aprovechó para criticar a Axel Kicillof, su sucesor en la Gobernación: "Si uno dice 'no politizo la pandemia' y luego distribuye las vacunas en una sede partidaria, miente".

Y cerró: "También se politiza cuando la vacuna se entrega a amigos, cuando se toma la temperatura a porteños que van de la Ciudad a la Provincia en un día en que no está restringida la circulación adentro de un auto. O cuando se pretende que se agradezca una vacuna es distorsionar la responsabilidad del Estado: es lo que corresponde y lo tienen que hacer en los centros de salud".