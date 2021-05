Como será la nueva canasta con 120 productos en comercios barriales

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció hoy que la nueva canasta de precios de 120 productos básicos llegará "al comercio barrial y no sólo a supermercados", aseguró que el programa estará plenamente implementado en junio y adelantó que en los próximos días se firmarán acuerdos con otros sectores de la producción.



Kulfas afirmó que desde el Gobierno nacional se trabaja con los distintos sectores para “dar certidumbre sobre los precios” y en este sentido anunció que hoy se va a firmar un acuerdo con la industria del papel, cartón y la celulosa porque es un insumo “clave para la producción industria”.



En declaraciones a Radio Nacional, el ministro adelantó que en los próximos días, se firmarán nuevos acuerdos "con las industrias del acero y del aluminio".



Sobre los insumos industriales, el ministro Kulfas admitió que hubo “mucha dificultad de abastecimiento en el último trimestre del año pasado".



"Veníamos de muchos meses de cierre de la actividad productiva al inicio de la pandemia para adoptar los protocolos, y cuando se empezaron a rehabilitar el funcionamiento de muchas fábricas hubo una demanda muy fuerte frente a una oferta rezagada”.



El funcionario aclaró que “esto se fue solucionando”, aunque “hubo un aumento muy fuerte de los precios internacionales, lo que genera una presión muy fuerte en los empresarios y por eso es que estamos generando acuerdos de precios”.



En cuanto a los precios de los alimentos, Kulfas comentó que hubo reuniones con las empresas productoras en las que se evalúa la posibilidad de rotular los envases con el precio del producto, acerca de lo cual “ya tuvimos varios acuerdos”.



El ministro de Desarrollo Productivo llamó a supervisar la implementación del programa: “La idea es involucrar a las consumidoras y consumidores en este control para que tengamos precios bien claros, y cuando esto no se cumpla, puedan denunciar los incumplimientos”.



El funcionario se refirió, por otra parte, a los diferentes incentivos a las pequeñas y medianas empresas en el marco de la recuperación económica.



"El viernes anunciamos una reducción de los derechos de exportación de las PyMEs a cero, para que tengan mayor inserción internacional y generen más producción en el país que puedan comercializar en el exterior", explicó.



Con respecto al financiamiento de ese segmento empresario, recordó que "hoy hay tasas de interés del 20 al 22% según la línea de inversión", mientras que en diciembre de 2019 "la tasa que pagaban estaba entre el 80 y el 100% anual".



"Estamos trabajando en un programa donde las PyMEs sean uno de los grandes protagonistas de esta recuperación", subrayó Kulfas.



El año pasado, resaltó, se financiaron a más de 600.000 empresas de menor tamaño relativo, pequeños monotributistas y autónomos, en un "fenómeno inédito de nivel de apoyo financiero, que se espera que se multiplique en los próximos años".



Kulfas enfatizó luego el crecimiento industrial registrado en los últimos meses al señalar que hay sectores que "ya están por encima de los índices de 2019: según el Indec, el sector produjo 11% más que en marzo del 2019 y generó 20.000 nuevos empleos respecto a febrero del año pasado".



Añadió por otra parte que la economía del conocimiento "tuvo una buena reacción, con 9.000 búsquedas laborales activas".



Sobre el sector de la construcción, Kulfas consideró que tuvo "un verdadero boom" y que hoy se está viendo "un crecimiento muy importante, de los niveles más altos en mucho tiempo".



"Se trata de una economía que está avanzando con diferentes velocidades: algunos sectores creciendo, incluso ya no con respecto al año pasado sino con el periodo previo a la pandemia, y otros van a seguir padeciendo las consecuencias un tiempo más", definió el ministro.