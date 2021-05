El particular síntoma de Diego Brancatelli cuando tuvo COVID-19

Diego Brancatelli recibió días atrás tras estar varios días internado por neumonía bilateral, producto del coronavirus, y en las últimas horas contó en Radio La Red sobre un particular síntoma que tuvo durante sus peores días.

"Uno deseaba no tener COVID, bueno listo, lo tuve. Después no tener síntomas, no pasa nada pero al día siguiente: fiebre. Después la pasé bien, me hicieron una tomografía, todo bien, y a los cuatro, cinco días empiezo con tos y con hipo. Tres días completos desde que me levantaba hasta que me acostaba. Insoportable: hipo, hipo, cada tres segundos", comenzó relatando.

"Esto del hipo lo había escuchado en otros casos. Es poco frecuente pero a mucha gente se le mezcla con una tos o hipo solo pero bueno, cada historia es distinta", observó Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana", donde este martes pasaron al aire la entrevista que Paulo Vilouta le hizo a su compañero de Intratables.

Volviendo a Brancatelli, relató sobre cómo vivió la enfermedad: "A la semana la tos era cada vez más fuerte y Cecilia (su mujer) da positivo. Ahí uno se empieza a preguntar '¿nos podemos volver a juntar?'. El médico me dijo que no le gustaba nada la tos, me da un jarabe... y el domingo: fiebre. Ya iban diez días de eso, y el lunes se decidió la internación por la neumonía bilateral. Ahí empezó otra pesadilla".

Y añadió: "Quería evitar el respirador y lo logré. Me interné, me pusieron suero y estuve esos días con mucha tos y falta de aire. Cuando me iba me chequearon todo. Salieron unas rémoras en la sangre. Eso puede llegar a formar una trombosis y tengo 15 días de inyecciones", completó el periodista.

"Fue muy fuerte. Se hizo largo. Venía de diez días de aislamiento, que había pasado sin la familia, extrañándolos horrores y el último dia que debía ser el del reencuentro con ellos, me empecé a descompensar. Lo que derivó luego en la tomografía y el médico personal organizó la internación. Cinco días más que fueron eternos...", aseguró.

Y cerró: "Independientemente de lo clínico y lo difícil, los temores, miedos, todo lo que uno viene escuchando. Sabés cómo empieza pero nunca cómo termina la historia. El miedo a no volver a ver la familia, etc. Hoy pude sacarme ese desahogo de abrazarlos y saber que lo volví a hacer".