Enigma: ¿Qué hicieron Luli Salazar y Luismi arriba de una moto?

Son varias las argentinas que tuvieron historias con Luis Miguel, pero pocas las que lo hicieron en su apogeo: una de ellas es, claro, Luciana Salazar, hoy influencer política que, sin embargo, se tomó un descanso de sus vaticinios en las redes para recordar su relación con el astro mexicano, a raíz del estreno de la segunda temporada de su serie en Netflix.

“Ja, ja, ja... viendo el episodio 5 de la segunda temporada de Luismi y vocaliza con el ruido de la moto, me trajo un lindo recuerdo”, tiró, enigmática y evidentemente pícara, Luli, que de inmediato recibió numerosos comentarios en los que la gente pedía que se explaye al respecto. ¿Qué pasó arriba de esa moto? Por ahora la modelo no dio más detalles...

La rubia sostuvo una fugaz relación con Luismi cuando todavía intentaba ser famosa, y aunque siempre dice que no quiere hablar del tema, ya ha dicho bastante del encuentro: hace dos años, sin ir más lejos, contó que lo encontró “en una cena que hizo Marley: éramos varias, éramos un grupo grande, estaban los músicos, estaba él, estábamos todos. Me acuerdo que hubo una charla antes porque él estaba en el Conrad, terminando de hacer un recital. Él estaba en Uruguay, nosotros estábamos en Buenos Aires, y antes de juntarnos nos juntamos todas, que fuimos todos juntos, con Marley, y me acuerdo que todas empezaron a decir ‘bueno, ¿a vos te gusta?, ¿a vos te gusta?’, y yo fui la única que dije sí, a mí realmente me gustaría, a todas las demás supuestamente no les gustaba. Llegó Luis Miguel y todas encima de él y yo la única que estaba atrás”.

Luli llenó de loas al cantante, afirmando que “es muy anfitrión, le encanta hablar con todo el mundo, le dedicó tiempo a todo el mundo, se sentaba, te charlaba”. Y lanzando que “es un romántico”.

“De él no te habla, le gusta saber más de vos, de tu vida, cómo la están pasando. No nació en México pero es como si fuera mexicano, y viste que el mexicano tiene como esa cosa de caballero, es muy atento. Quiere que la pases increíble, manda a pedir todo lo que te gusta”, contó Luli entonces. “Lo que la buscó Luis Miguel a esta chica… La perseguía, la buscaba, nos llamaba a todos preguntándonos por Luciana”, contaría luego Marcelo Polino. “Un día estábamos en un lugar, aparece Luis Miguel, la agarra de la mano a Luciana y se la lleva atrás de una columna. Le anotó el teléfono: sí, Luis Miguel le anotó el teléfono en la mano a Luciana Salazar. Hasta ahí, cuento”, disparó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si todo terminó en esa noche, Luli dijo que “mejor no hablemos. Esas cosas no se cuentan”. Curioso, teniendo en cuenta que acaba de contar que anduvo en algo, en una moto, con Luismi. Y también es curioso el contraste entre estos halagos al artista y lo que dijera, un poco en broma (y un poco no), hace casi una década, entrevistada en el teatro por Jey Mammon: “Luis Miguel es eyaculador precoz y tiene el pene finito, como un chinchulín”, lanzó entonces. Tremendo.