¿Chau Globos de Oro?: boicot en Hollywood por falta de diversidad

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) lleva meses en el punto de mira después de que salieran a la luz sus cuestionables prácticas financieras, acusaciones de machismo y homofobia así como la ausencia de diversidad racial entre los miembros de su comité. NBC ha dado un paso al frente y ha anunciado que no emitirá la gala de 2022, un boicot al que ya se han sumado importantes compañías de la industria así como algunas estrellas, como Scarlett Johansson o Tom Cruise, que ha devuelto sus tres premios de la asociación que recibió en su momento.

NBC ha asegurado que, si bien no emitirá la gala del próximo año, deja la puerta abierta a la edición de 2023 siempre y cuando la institución aplique cambios en su organización. “Un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. NBC no emitirá los Globos de Oro de 2022. Suponiendo que la organización ejecute su plan, tenemos la esperanza de estar en condiciones de emitir la gala en enero de 2023”, apuntó la cadena.

En tanto, estrellas como Scarlett Johansson acusaron a la organización de “ser legitimada por personas como Harvey Weinstein para coger impulso de cara a los premios de la Academia y la industria hizo lo mismo. A menos que haya una reforma dentro de la organización, creo que es hora de que nos alejemos de la HFPA”. También anunciaron el cese de cualquier colaboración con los premios plataformas como Netflix y Amazon, “hasta que se realicen cambios más significativos”. Y WarnerMedia, propietaria de marcas como HBO o Warner Bros. Pictures, también ha roto relaciones con la institución.

El boicot se dio luego de que se conociera el importante lobby que ejercían ciertas series y películas sobre los votantes (varios miembros pasaron semanas enteras París visitando los sets de “Emily in Paris”, nominada sorpresa, por ejemplo), pero sobre todo, por la falta de diversidad histórica de la organización, que no cuenta con un solo integrante negro. Sabiendo que corren real riesgo de extinción (¿qué cambiaría si los premios no tuvieran lugar?) la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció que acelerará la reforma de su reglamento y admitirá a nuevos miembros desde este mismo verano, “con especial atención a miembros de raza negra”...