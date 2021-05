Brancatelli estalló de furia contra Alberto Fernández por el nuevo aumento de los combustibles

El aumento en el precio de los combustibles que YPF tiene previsto aplicar desde mañana, elevando a siete los incrementos en lo que va del año, disparó una fuerte crítica de uno de los periodistas más identificados con el kirchnerismo contra el presidente Alberto Fernández.

"Es una vergüenza", dice el tuit que esta mañana posteó Diego Brancatelli, recientemente recuperado de COVID por el que tuvo que ser internado.

Sr Presidente @alferdez



El bolsillo de los Argentinos NO SOPORTA otro aumento de NAFTA.



BASTA. Es una vergüenza.



Sería un buen gesto detener esta nueva suba.



Ud pidió que le marquemos cuando algo no está bien.



Bueno. Esto así no va. — Diego Brancatelli (@diegobranca) May 14, 2021

Dirigido al jefe de Estado, el mensaje dice: "Sr Presidente @alferdez El bolsillo de los Argentinos NO SOPORTA otro aumento de NAFTA. BASTA. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba. Ud pidió que le marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va".

Brancatelli es una de las voces que más fervientemente defiende al kirchnerismo, lo cual lo ha hecho quedar envuelto no en pocas polémicas. Pero en esta oportunidad es noticia por el fuerte cuestionamiento al mandatario, no así al Gobierno, por el nuevo incremento de la nafta y gasoil que YPF aplicará desde mañana y que se espera sea replicado por las demas petroleras.

Unas horas después de ese mensaje, el periodista subió un segundo tuit en el que se defiende de algunos cuestionamientos asegurando que "no me bajo de ningún barco" y que su crítica es propia: "No me mandó Cristina a decir nada".

"No hay ninguna interna. No me mandó Cristina a decir nada. No me bajo de ningún barco. No inventen cosas donde no las hay. Es más fácil el análisis. Es SENTIDO COMUN. Hay algo que no está bien. Punto. No es tan complicado", dice el texto.