Final de ciclo para Ayala y Barrios, a quienes no se les renovará el contrato

El paraguayo Víctor Ayala no continuará en Gimnasia / prensaGELP

La semana terminó con algo más de claridad para Gimnasia pensando en el futuro. Tras la durísima goleada sufrida hace una semana en el Bosque ante Vélez, lo que marcó el cierre de la competencia, le siguió un lunes muy fuerte por los rumores que la Comisión Directiva quería desplazar a la dupla técnica. A todo esto, el llamado de los directivos para una reunión a las apuradas y casi urgente a Mariano Messera y Leandro Martini.

Pero el miércoles, la calma pareció volver tras una charla a solas que el presidente Gabriel Pellegrino mantuvo con la dupla en la que también participó el coordinador de juveniles, Gabriel Perrone.

Tal vez fue el punto de partida formal para la Secretaría Técnica que la CD albiazul quiere imponer para tomar distintas decisiones. Por ejemplo, para definir qué jugadores siguen, cuáles no, juveniles a promover y refuerzos. Y en esa charla entre Pellegrino, Messera, Martini y Perrone, se definieron varias cuestiones. Según pudo saber este medio, es una decisión tomada que Víctor Ayala y Lucas Barrios no sigan en el Club. A ambos futbolistas se les terminan los contratos el próximo 30 de junio, y desde la Sede Social de calle 4 ya se ha decidido que no se les enviará la renovación.

A los dos futbolistas se les vencen el vínculo contractual el 30 de junio próximo

Habrá que ver entonces qué resolverán, si se presentarán a entrenar en Abasto el lunes 7 de junio o no, o si llegan a algún acuerdo con la dirigencia.

En el caso de Ayala, hace un año atrás se le había indicado que si encontraba Club, aprovechara porque en el Lobo ya no podían seguir afrontando su sueldo en dólares. Un caso parecido ocurrió con Brahian Alemán (a quien aún le queda un año más de contrato), pero como no consiguieron equipo, se quedaron en el Lobo y terminaron siendo pilares importantes. El paraguayo arribó al Tripero a mediados del año 2018 en tiempos de Pedro Troglio; en principio por un año y luego terminó renovando por dos años más, aunque en cada libro de pase, siempre tuvo ofertas para irse.

Hoy, con 33 años, su ciclo en el Lobo se termina, más allá que los buenos rendimientos. Su sueldo es uno de los más altos y para el Club sería prácticamente impagable una renovación, por lo que lo dejarán ir.

En el caso de Barrios, pasó por varias situaciones desde que arribó al Lobo en enero de 2020 por pedido de Diego Maradona, jugando realmente muy poco y con un bajo rendimiento. Igualmente, en junio de 2020 aceptó cambios en su contrato y renovó por un año nuevamente a pedido de Diego y Sebastián Méndez.

El delantero estuvo lesionado a fin de año pasado, y dos veces se contagió de coronavirus. En la segunda oportunidad, ya con la Copa de la Liga en marcha cuando empezaba a levantar su nivel y a hacer goles. Si bien estaba empezando a revertir la imagen, Barrios tiene 36 años (en noviembre cumplirá 37) y hoy por hoy la idea es buscar otras opciones. Quizás un delantero más joven y también que desde lo económico salga menos. Al mismo tiempo, la dirigencia sabe muy bien que deberá traer jugadores por los que se van. Es decir, deberá llegar un volante central por Ayala; y deberá llegar sí o sí un delantero por Barrios, que incluso no llegó en el mercado de pases anterior y que la dupla había pedido.

Siguiendo en la lista de pedidos, además se irá por un zaguero central y un volante ofensivo, porque hay que recordar que en el mercado pasado se fueron Paolo Goltz, Matías García y José Paradela, y no llegó nadie para reemplazarlos.

Esto recién comienza y se irá despacio, pero la renovación y el rearmado del plantel de cara a la próxima temporada, ya está en marcha. Se esperan refuerzos porque, sin dudas, habrá más bajas y salidas del plantel.