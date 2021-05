Comerciantes platenses dicen que el cierre total "es acertado" pero reclaman "asistencia"

Gustavo Celestre, presidente de la Federación Empresaria de La Plata, avaló las fuertes restricciones anunciadas ayer por el Presidente, aunque resaltó que "en la agenda tendrá que aparecer cómo se asiste al sector, porque muchas empresas y comercios tienen problemas económicos casi terminales".

El titular de la FELP, en diálogo con el programa "Golpe de Suerte" de FM La Redonda, sostuvo que "hay que priorizar la salud, porque sin salud no vamos a poder trabajar. La preocupación es terrible". Respecto a los anuncios agregó: "Si hablamos de cansancio la parte sanitaria está desgastada y son pares nuestros, que están en el frente de la batalla. Tenemos que estar solidarizados con ellos y acompañar esta problemática. Pero no tenemos que dejar de reconocer este problema que es catastrófico. Lo que pasa que el sostenimiento de las pymes abiertas es necesario. No olvidemos que en el país hay 100 mil pymes cerradas, que tienen 2 o 3 empleados atrás. Tenemos mucha gente sin actividad".

Celestre además manifestó que "somos conscientes que si tenemos que cerrar una hora antes lo haremos. Pero trataremos de mantener los comercios abiertos para seguir trabajando con todos los protocolos necesarios. Necesitamos la actividad permanente del comercio y de pymes activas".