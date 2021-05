Polémica por la vacunación contra el Covid de una joven de 20 años en Ensenada

La abogada y ex asesora de Patricia Bullrich, Florencia Arietto, denunció públicamente que una joven de 20 años fue vacunada en la localidad de Ensenada.

A través de su cuenta de Twitter, la letrada hizo pública una foto en la que se ve un certificado de vacunación con el nombre de la persona inoculada y la fecha de nacimiento: "16/4/2001".

Con el título "Mientras tanto en Ensenada....", la imagen fue publicada el 23 de mayo y en menos de dos días consiguió más de 6 mil interacciones y más de 500 comentarios.

Mientras tanto en Ensenada.... pic.twitter.com/889PIFbvjI — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) May 23, 2021

En la foto, además de los datos personales de la persona beneficiada se puede ver un mensaje de agradecimiento al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al intendente Mario Secco.

Hasta el momento se desconoce si la joven inoculada se encuentra en los denominados "grupos de riesgo".

En este marco, desde el Municipio de Ensenada salieron a aclarar que la joven inoculada no tiene ninguna relación con el gobierno local. "La persona que muestra haber recibido las dos dosis no pertenece al espacio ni gubernamental ni político de Mario Secco. No es empleada del municipio, tampoco funcionaria y no es militante del Intendente", detallaron fuentes oficiales.

Al mismo tiempo apuntaron que "lo que pudimos saber es que se inscribió como grupo de riesgo por enfermedad existente y recibió la primera dosis cuando la Sinopharm solo estaba habilitada para menores de 60 años".

ANTECENDENTES

Hace algunas semanas, Stefanía Purita Díaz, una joven de 18 años, militante de una agrupación oficialista, mostró a través de Instagram su certificado de vacunación, tras recibir su primera dosis de Sinopharm.

La postal generó un verdadero escándalo ya que se comprobó luego que la no integra grupos de riesgo vulnerables ante el COVID-19 y tampoco tenía enfermedades preexistentes que justificaran haber sido inmunizada.

También se conoció que la mujer en cuestión es parte del equipo de Jorge Ferraresi y trabaja en la Municipalidad de Avellaneda, donde el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat se desempeñó como intendente hasta fines del año pasado.

Fue en ese marco que la joven se sumó al listado de “vacunados vip”. Es que, ante la escasez de vacunas, resultó ser una privilegiada.

Pero no fue el único escándalo que salpicó a referentes del Gobierno. La modelo Antonella Delmonte (24) sumó otro capítulo luego de que publicara en sus redes sociales que había recibido la primera dosis de la vacuna rusa el pasado 9 de abril.

Luego de que se conociera que la madre de la joven tenía vínculos con el gobierno municipal, el propio intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, salió a hablar sobre el tema.

Aseguró que es muy sencillo burlar el sistema para registrarse y acceder a la vacuna contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires.

"Lo más grave de este caso es que el sistema puede ser violado tan fácil y por cualquiera", reconoció Menéndez en diálogo con el periodista Diego Schurman en radio Continental.

Delmonte se vacunó el 9 de abril en el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo. Su mamá es empleada de la Municipalidad de Merlo y allegada a la familia del intendente. Sin embargo, Menéndez desligó a su gestión y a la funcionaria del escándalo y contó que la joven simuló ser empleada de un centro de estética y presentó un contrato aparentemente falso para que la vacunen como personal de salud.

"El sistema permitió que una persona haga una declaración jurada diciendo que es personal de salud y que falsifique un recibo de sueldo o contrato. Evidentemente eso hay que revisarlo. Esto no está en manos del municipio. Los municipios sólo aportamos nuestra estructura para la campaña de vacunación", explicó Menéndez.

Por estos días, la joven es investigada por la Justicia ya que fue denunciada por el Ministerio de Salud bonaerense por "averiguación de ilícito" en la Fiscalía 3 de Morón.