La parodia de Moni Argento: imitó a Maru Botana chupando hielo

Días atrás Maru Botana fue noticia por el video que difundió en las redes sociales, en donde aparece chupando hielo en medio de las gélidas montañas de la localidad de Uspallata, en Mendoza.

Allí, donde el frío pega fuerte, Botana se filmó chupando el hielo mientra exclamaba: "Qué rico el heladito, está buenisimo".

"No mamá, no veas el video de Maru Botana, nooooo”, “Te vas a hacer un fernet y Maru Botana se chupó todo el hielo”, “Estoy verdaderamente perturbada con el video de Maru Botana", fueron algunos de los comentarios que se postearon en Twitter.

Tras ello, Botana dijo que “no lo borré yo, lo borró uno de los chicos que trabaja conmigo que se asustó cuando se viralizó".

Y agregó que el video "me causó mucha gracia y me divirtió mucho. En realidad, me enteré tarde, así que me divertí más hoy porque estoy en medio de la montaña, no tenía ni idea. Me morí de risa con las ratoneadas de los hombres".

Ahora, quien salió a emular a Maru, fue Moni Argento, a travès de una parodia, con cumbia y risas de fondo. Según dijo Moni, el personaje que interpreta Florencia Peña, lo hizo como "un regalo sorpresa de Moni para Pepe", quien, como se sabe, es su marido, encarnado por Guillermo Francella.

“Pepe, una amiga me inspiró para mandarte este video, ahora que estamos por cumplir nuestro aniversario. Para vos, Pepe”, comentó Moni en las redes sociales. Una vez más, el tema otra vez volvió a explotar con miles de comentarios de los usuarios.