Más del 85% de los internados con COVID-19 en terapia intensiva no estaban vacunados

El relevamiento semanal que realiza la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) arrojó este lunes dos datos preocupantes: ocho provincias tienen más del 95% de ocupación en las camas de terapia intensiva. Es el doble que lo registrado hace una semana. Además, se detectó que más del 85% de los pacientes con coronavirus que desarrollaron cuadros graves no estaban vacunados.

Según la muestra de SATI, sólo el 12,3% de los pacientes ingresados a la UTI por infección con covid-19 había recibido una dosis de vacunación. Y apenas un 1,5% de los infectados tuvo las dos dosis.

En cuanto a la ocupación, más de la mitad de los hospitales públicos y privados del país tienen una ocupación superior al 90% de las camas de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), según un relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) realizado el 28 de mayo y difundido este lunes.



Del sondeo semanal participaron 177 UTIs que representan un total de 3.761 camas, en el cual se observó una tasa de ocupación del 92%, siendo pacientes Covid-19 positivos el 58%.



Además, la capacidad de expansión fue del 11% y el promedio de edad de los pacientes Covid-19 positivos fue de 53.



"El 58% de las jurisdicciones tienen una ocupación de camas mayor al 90%", resaltó el informe, realizado el 28 de mayo, y añadió "que con más del 90%" se encuentran "Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), La Pampa, Salta y San Luis".



En tanto, Chubut, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán tienen una ocupación "mayor al 95%", mientras que "en el resto de las provincias la ocupación de camas fue menor".



El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una tasa de ocupación del 94%, (Conurbano 94% y CABA 94%) sobre el análisis de 41 UTIs -un total de 883 camas-.



La ocupación por pacientes con coronavirus en el AMBA fue del 73,5% (Conurbano 81% y CABA 66%), el uso de ventilación mecánica fue del 82% y el 63% de las Instituciones no presentó camas disponibles.



El 20% de los pacientes tenían falla multiorgánica y el 15% tuvieron criterios de diálisis.



Asimismo, un 12,3% de los pacientes en UTI con Covid-19 fueron vacunados con una dosis al menos 15 días previos a la internación, y un 1,5% con dos dosis.



La SATI aclaró que el estudio es "sólo una muestra" que no contempla el total de las instituciones del país y que, por tal razón, "no es prudente extraer conclusiones por encima de las estadísticas oficiales".



Según los datos divulgados este lunes por el Ministerio de Salud, hay 7.325 internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos por todas las patologías de 77,4% en el país y del 76,9% en el Área Metropolitana Buenos Aires, que comprende a la ciudad autónoma y varios municipios del conurbano.