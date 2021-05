Ford puso en marcha su inversión de US$580 millones para modernizar su planta de Pacheco

La automotriz Ford Argentina anunció la puesta en marcha del plan de inversión de US$ 580 millones que permitirá la modernización de la planta industrial de la localidad bonaerense de General Pacheco y el desarrollo de autopartes locales para la producción, a partir de 2023, de la nueva generación de la pick up Ranger.



La compañía, que este año dio de baja sus operaciones productivas en Brasil, puso en marcha el plan de inversión anunciado en diciembre tras detener su producción durante cinco semanas en marzo y abril para avanzar con la primera etapa de cambios estructurales requeridos.



"La remodelación ya está en marcha e incluye reformas estructurales en las plantas de montaje, estampado, carrocería y pintura", informó la automotriz al señalar que del plan de transformación participan equipos interdisciplinarios globales y locales para la articulación de las distintas etapas".



Esa sucesión de tareas contempla desde la planificación estratégica de equipos y procesos, pasando por la obra civil e instalación de nuevos equipos, hasta las fases de lanzamiento para poder producir la nueva generación de Ranger en 2023.



El plan de inversión para producir la próxima generación de la pick up, incluye tanto una importante modernización de la planta industrial como un robusto plan de localización de autopartes, a lo que destinará alrededor del 30% de la inversión.



La Planta de Pacheco es la fuente de abastecimiento de Ranger para todos los mercados de Latinoamérica, destinándose el 70% de su producción a los mercados de exportación.



Dada la creciente demanda de Ranger, Ford anunció en abril el aumento de su producción a volúmenes un 30% superiores a los niveles prepandemia y la incorporación de 256 nuevos colaboradores.



Esta transformación de la infraestructura logrará que la planta sea más sustentable consumiendo menos de energía.



Durante 2020, la planta de Pacheco y sus equipos de trabajo comenzaron un proceso de transformación implementando prácticas y tecnologías de Manufactura 4.0 como paso inicial para incorporar las nuevas herramientas, equipamientos y procesos de última generación requeridos por este proyecto.



Al mismo tiempo que avanza la restructuración y modernización de Planta Pacheco, Ford Argentina continúa con la producción de la Ranger bajo su plataforma actual.