Rumor bomba: Loly Antoniale, ¿embarazada de seis meses?

La extraña desaparición de las redes de Loly Antoniale ha causado gran cantidad de versiones y la de bebé en camino es una de las más fuertes.



En "Los Ángeles de la mañana", la panelista Andrea Taboada abonó esa versión al contar que le había llegado información de un "embarazo bomba", con lo que jugó al misterio durante todo el programa.



Según la panelista de De Brito, la modelo cordobesa, que no postea nuevo contenido en sus redes desde el 20 de diciembre, estaría esperando su primer hijo e, incluso, dijo que le iban a mandar fotos como prueba.



“Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, reveló Taboada.



Sin embargo, al cierre del envío de El Trece, el conductor, que esta semana está saliendo al aire a través de Zoom (porque está de vacaciones en Miami), contó el ida y vuelta de mensajes que mantuvo con Antoniale.



“ (Loly) Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”, aseguró De Brito. “Le digo '¿estás segura, no tenés ganas?'. Y hasta ahí llegamos, me dijo 'no vas a ser tío'. Por ahora no”, agregó.



No convencido con la respuesta de la ex pareja de Jorge Rial, De Brito le hizo un pedido especial a la morocha. “Le pedí que me mande una foto, quiero pruebas de que no está embarazada", reveló, con picardía.



Pero la nueva contestación de la cordobesa no llegó, al menos, antes del final de "Los Ángeles de la Mañana". Y las fotos que había prometido Taboada, tampoco. ¿Llegarán mañana?