Murió Manuel Valdez, el conocido Brujo de Gorina

Manuel Valdez, conocido como el Brujo de Gorina, falleció este viernes a los 61 años luego de estar internado con un cuadro de coronavirus. La noticia fue confirmada a EL DIA por allegados a la familia

Manuel era paciente de riesgo y por eso la preocupación de familiares, amigos y de decenas de personas que hasta hoy rezaron por su recuperación. Estaba internado en el hopistal Larrain de Berisso.

El Brujito llevaba varios años "atendiendo" a los platenses y de distintos puntos del país en una vieja fábrica de Gorina. Además, se hizo conocido por sus "trabajos" con el plantel de Estudiantes, Independiente y en la Selección Nacional.

LEA TAMBIÉN Así despidió Estudiantes y el mundo del fútbol al Brujo Manuel

EL VINCULO CON EL PINCHA QUE LLEGÓ HASTA LA SELECCIÓN

Su fama a nivel local comenzó a crecer en 2009, cuando Verón lo llevó al Pincha para cubrir el lugar que acababa de dejar Alberto Marcelo Monasterio, el hombre que obraba de ayuda espiritual de Estudiantes hasta que murió por una grave enfermedad.

Entre el mito y la verdad a voces, a medio camino entre la leyenda y el relato que se vuelve pintoresco y llamativo cuando brotan los detalles, en Gorina cuentan que fue el propio Verón quien recurrió a las artes de Manuel cuando, todavía como jugador, la rodilla derecha no le dejaba recorrer las canchas con tranquilidad. Cuentan que la Brujita había intentado todos los tratamientos, pero todos los dejaban sin resultado. Lo había probado todo menos al Brujo Manuel. “No usa pócimas mágicas -decía una vecina de Gorina que conoce a Manuel de toda la vida-. El te escucha y te habla. No es un brujo. Es un hombre de paz”.

Lejos de buscar publicidad, pidiendo no ser fotografiado pero aceptando el pedido ante el ruego de los periodistas, Manuel le contaba años atrás a este diario que lo suyo no era tan fácil de explicar. “Es un don que tengo de chiquito -revela-. Ya viene de familia. Mi abuela tenía el mismo don. ¿Si cobro por los trabajos? No, la plata no me interesa. Hago sanaciones porque me sale del alma. Aunque por supuesto que no todo tiene cura. Hay cosas que son irreversibles. Y cuando las veo lo digo. No me gusta crear falsas ilusiones en la gente. Por fiero que sea lo que uno ve, hay que decirlo. Con eso no doy vueltas. Al pan pan, y al vino vino”, decía.

Las historias que rodearon su figura son infinitas, casi tantas como las que alguna vez, hace ya varios años, supieron contribuir a la mitología fantasmal de la vieja fábrica. Se dice que un futbolista famoso le regaló una camioneta en agradecimiento a una lesión curada. Se cuenta también que acompañó a varios planteles de fútbol -Mauro Matos lo llevó al plantel de San Lorenzo que salió campeón de América en 2014- y que presenció charlas técnicas adentro de vestuarios. Manuel cuenta esas vivencias pero prefiere no hacerlas públicas. “No me gusta la publicidad -se excusa-. Fijate que han venido a hacerme notas y nunca quise hablar con nadie. No es por nada, pero no me gusta hablar mucho...”.