Los procesan y embargan, acusados de organizar una fiesta clandestina

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó esta semana y dictó un embargo por 300.000 pesos, a cuatro imputados de haber organizado una fiesta clandestina en nuestra ciudad, a la que asistieron cerca de 500 personas, a fines del año pasado.

En tal sentido, voceros judiciales indicaron que el hecho investigado ocurrió el primero de noviembre de 2020, en un predio calle 32 y 226 de nuestra ciudad, en el que residía uno de los procesados.

Allí -según la investigación judicial- se llevó a cabo una fiesta de la que participó “una gran cantidad de gente”, que presuntamente accedió previa compra de las entradas que se ofrecían en las redes sociales. Al parecer en la fiesta “hubo venta de bebidas alcohólicas”, todo sin la debida autorización y en violación de las normas dictadas por el gobierno nacional, a raíz de la pandemia del Covid- 19, señalaron las fuentes consultadas. También se informó que en el lugar se habían montado barras para expendio de bebidas, baños químicos, equipos de música, luces para pistas de baile, con seguridad en la puerta.

Uno de los funcionarios de la comuna platense que fue testigo de la causa explicó ante el juez que al realizar el procedimiento en el lugar “vimos la magnitud del evento, y por la cantidad de gente y riesgo epidemiológico que implicaba, decidimos desalojar, a la vez que identificamos al dueño del inmueble y a las personas que organizaban la fiesta. También dijo que “luego procedimos al decomiso de la bebida alcohólica, pero como había tanta cantidad le dimos intervención al REBA de la Provincia de Buenos Aires”.

En resolución judicial, además del procesamiento del dueño de la finca se dispuso el de los presuntos organizadores: J. F. C.; R. R. C; A. G. y C. E. A.

A los cuatro, el juez le imputó el delito previsto y reprimido en el art. 205 del Código Penal, que reprime “con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Además, en La Plata los organizadores de fiestas clandestinas, según el Art. 104 de la Ordenanza N° 6147, deberán afrontar multas de hasta 2 millones de pesos; mientras que las juntadas masivas en viviendas particulares, edificios o barrios cerrados serán penados con multas de 1 millón de pesos -Art. 45 de la Ordenanza N° 6147-.