Denuncian que Rusia le vende vacunas a la Argentina por la intención de construir centrales nucleares

El programa Periodismo Para Todos (PPT), de Jorge Lanata, relacionó la llegada de las vacunas Sputnik V con la intención de Rusia de consturir en la Argentina centrales nucleares generadoras de energía.

Si bien indicaron que se trata de un proyecto que "viene desde fines de los ’90", en el último tiempo "se reactivó muy fuerte" de la mano de las vacunas contra el COVID, coincidente con un avance de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el área de Energía en el Gobierno.

"Propusimos construir la central, ser propietarios y operarla", indicó el embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, en declaraciones a PPT. Y dijo que se trataría de una central de reactores medianos y otra central nuclear flotante, que ya existe y que es criticada por las medidas de seguridad.

Centrales nucleares rusas de alta potencia en Argentina. #LaBaseRusa pic.twitter.com/hj3LLGHTsE — PPT (@PPT_oficial) June 14, 2021

El tema ya fue abordado a nivel oficial en el reciente viaje del ministro de Economía, Martín Guzmán, por Europa y Moscú junto a los propietarios de Rosatom, la empresa estatal rusa. "Están evaluando el proyecto de la construcción de una central rusa en la Argentina", indicaron al mismo tiempo desde la secretaría de Energía, dependiente del Palacio de Hacienda.

"Discutimos con nuestros colegas argentinos una cooperación mutuamente beneficiosa en proyectos de centrales nucleares de alta y baja potencia", indicaron por su parte desde Rosatom a través de un comunicado ante la consulta de PPT.

La intención rusa de construir una central fue confirmada por el ex secretario de Energía durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, Daniel Cameron, quien indicó que ya en 2008 se firmaron los primeros acuerdo y en 2014 fue anunciado en un acto conjunto entre Cristina Kirchner y Vladimir Putin. "Cuando firmamos el contrato en 2008 Rusia quería tener como si fuera una frontera dentro de Argentina y no se lo permitimos", afirmó el ex funcionario.