Lo que dijo Carlos Tevez en su reaparición pública después de irse de Boca

Carlos Tevez reapareció públicamente luego de la despedida de Boca que produjera un enorme revuelo. Está en Miami y participó en el Twitch de su hija con un video que durante la jornada se convirtió en viral.

El Apache se encuentra de vacaciones con su familia, lejos del fútbol y en medio de rumores que hablan de su posible retorno a las canchas en la MLS de Estados Unidos.

"Nada de fútbol, sólo juego al golf en la consola", reconoció Carlitos ante la consulta de uno de los seguidores. La irrupción del ex capitán xeneize en el stream de su hija Florencia fue repentina y corta, pero antes de irse lanzó una broma: "Les mando un saludo a todos, cuidense. Voy a seguir tomando mates, tranquilo. No me digan suegro ni nada, que voy y los busco a todos, ja".

Inter Miami, la franquicia de David Beckham, es uno de los equipos de la MLS interesados en Carlos Tevez. También se encuentran Atlanta United, elenco dirigido por su amigo Gabriel Heinze, y Minnesota United, donde se desempeña su otro amigo y ex compañero en Boca, Ramón Wanchope Abila.