Dieron turnos para aplicar la segunda dosis de la Sputnik V en 10 y 60 pero "no hay stock"

Edith es una vecina platense de 86 años que esperaba con ansias el turno para aplicarse la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. La semana pasada finalmente le avisaron que el 17 de junio era la fecha indicada para la aplicación.

La Provincia le había asignado la sede de Sadop de 10 entre 60 y 61, pero ayer se llevó una sorpresa: le llegó un mail informando que no había stock.

Así lo contó su nuera de la mujer a EL DIA al advertir que "la semana pasada le llegó el turno y estaba muy contenta. Se había dado la primera dosis hace 3 meses y al final hoy se iba a dar la segunda, pero no pudo". Luego aseguró que "ayer nos llegó por mail que los turnos estaban suspendidos por falta de stock".

En ese marco reveló que su marido fue hasta el vacunatorio para confirmar que en verdad se trataba de que no había dosis y lo corroboró. Pero además se encontró un panorama desolador: muchos otros abuelos no se habían enterado de la suspensión. "Los que no pudieron ver los mails los rebotan en la puerta porque no hay vacunas. Había gente mayor que bajaba de los micros, muertos de frío. Es una barbaridad".

El de Edith es apenas uno de los casos registrados. Ofelia, de 84 años, también se comunicó con EL DIA para dar cuenta de la situación. Esta vecina platense sostuvo que fue hasta el vacunatorio y "me llevé la sorpresa de que no estaban vacunando. Me dijeron que no se las habían mandado y que habían avisado por mail. Yo tengo 84 años, imagínese que depende de mis familiares que evidentemente no se enteraron".

Luis, por su parte, le dijo a este diario que "el martes recibí una notificación para hoy a las 8. Iban a darme la segunda dosis de la Sputnik V. Pero después recibí una segunda llamada el lunes para ver si podía ir ese mismo día a la tarde. Al final anoche recibí un aviso que se suspendía la vacunación por falta de vacunas". El hombre también tenía asignado el vacunatorio de 10 entre 60 y 61 y pese a la notificación fue al lugar y "nos atendieron muy amable pero nos dijeron que no había vacunas". En ese sentido se preguntó: "¿Qué han hecho con mi vacuna?".

EL DIA estuvo presente en la sede de Sadop y allí Braulio Manuel Fonseca dijo que "vine a darle la segunda dosis a mi abuela de la vacuna Sputnik y por alguna razón nos dicen que no tienen. La idea es que se la den. Estamos viendo cómo lo resolvemos". El joven además sostuvo que "le dieron la primera hace 3 meses, en marzo. Ahora nos dicen que no hay vacunas. Llamamos ayer al 148 y nos dijeron que teníamos que venir, que se la tenían que dar".

Un matrimonio de 86 y 88 años también intentó inocularse pero relató el mismo inconveniente. "No hay vacunas, no llegó la Sputnik dos. Tal vez algún día te van a avisar por correo electrónico", contó, indignada la mujer. "Teníamos turno a las 8 y a las 10 de la mañana. Lejos o cerca no importan de donde venimos. Hace 2 grados y nos hacen esto. Somos muy grandes, nos pusimos el ropero para salir, no se hace esto", agregó, al tiempo de que dio cuenta que "nos dijeron ayer les avisaron a la noche que no iban a llegar las vacunas y que mandaron por mail. Imaginate que hoy no me fijé en el correo".