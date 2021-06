“Hace cuatro días que estoy sin agua”, el reclamo de una docente en 530 entre 6 y 7

Mirabella Mercedes, docente platense, está viviendo un verdadero calverio debido a que hace más de 96 horas que no tiene servicio de agua en su casa y no obtuvo respuesta de sus reclamos. La mujer vive junto a su hija en una vivienda ubicada sobre calle 530, entre 6 y 7, y le comentó a EL DÍA: “Hace cuatro días estoy sin agua y no tengo repuesta alguna de Absa”.