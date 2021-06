Gallardo sobre Lotocki: “Los médicos me dicen que lo que hizo es una locura”

En “Intrusos” mostraban el pedido de justicia de Gabriela Trenchi contra el médico Aníbal Lotocki, y entonces Virginia Gallardo tomó la posta y habló de su caso personal: “Es muy difícil porque los médicos te dicen que es muy difícil comprobar los casos. En el mío, cuando los médicos miran mis radiografías o los estudios médicos lo que te dicen es que es una locura”, aseguró la panelista.

Y agregó contundente: “Como el producto es, para que lo puedan entender, como un cemento que queda en el cuerpo, en mi caso puntual me afectó la elasticidad. ¿Cómo demostrás que el cuerpo te duele? Es muy difícil decir ‘che, no me puedo sentar, no puedo caminar, tengo dolores todos los días’. Para demostrar tenés que someterte a otra cirugía para que te saquen producto. Es muy invasivo física y emocionalmente”.