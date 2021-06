En 518 entre 11 y 12 hay una sola luminaria y encima no funciona

Una vecina que vive en 518 entre 11 y 12 de Ringuelet expresó que ya no sabe de que manera pedir que alguien arregle la luminaria de la única columna de alumbrado público que tienen en la cuadra. “Hace más de 2 años que no funciona esa luminaria, vinieron una vez y dijeron que no tenían repuesto y me contestan por correo que ya fue reparada. ¿Hásta cuándo debemos esperar a oscuras?”, reclamó la mujer.