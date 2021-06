Aparatos a gas en la mira: provocan el 80 por ciento de las intoxicaciones

Las fallas en aparatos a gas, en especial calefones mal instalados, son los causantes de más del 80 por ciento de las intoxicaciones por monóxido de carbono, una situación que genera unas 200 muertes al año en el país y que se agrava en épocas de bajas temperaturas en lugares con falta de ventilación adecuada, advirtieron especialistas.

Las intoxicaciones por monóxido son de “las más difundidas en todo el mundo y una de las más subdiagnosticadas”, explicó Silvia Cortese, vicepresidenta de la Asociación Toxicológica Argentina, que difundió un comunicado para recordar que hoy se cumplirá el Día de la Concientización y Prevención contra el Monóxido de Carbono.

Según datos oficiales, más del 80 por ciento de las intoxicaciones son generadas por las fallas de artefactos de gas en el hogar y entre los que más fallan están los calefones con mal funcionamiento. Ese porcentaje corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, pero también puede trasladarse a nuestra región.

Cortese indicó que ante las bajas temperaturas actuales, el aumento del uso de los artefactos a gas para cocinar, calentar agua, calefaccionar; y la poca ventilación de los ambientes, incrementan el riesgo de intoxicación

El monóxido de carbono se origina cuando la cantidad de oxígeno es insuficiente para la correcta combustión de elementos tales como carbón, madera, querosén, alcohol o gas natural, los cuales son materiales combustibles ricos en carbono y que necesitan oxígeno suficiente para quemarse adecuadamente.

Cortese advirtió que si más de uno de los integrantes de la familia siente “cefaleas, sensación nauseabunda, vómitos, palpitaciones -la sensación de que ‘el corazón se le sale por la boca, caídas, falta de concentración, sensación de confusión, mareos, movimientos involuntarios ya estamos ante la presencia de peligro”.

“Es una intoxicación a la que hay que darle la importancia que tiene: es la que más morbimortalidad da no sólo en la Argentina, sino también en el mundo. Si no se diagnostica, puede generar complicaciones y muertes a largo plazo”, explicó Cortese.

En la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria remarcan que “el aislamiento social debido a la pandemia y las bajas temperaturas pueden generar un mayor riesgo potencial de intoxicación”.

“El monóxido de carbono (CO) constituye una de las principales causas de muerte por envenenamiento para todas las edades, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Se trata de un gas tóxico, menos denso que el aire y que se dispersa con facilidad. A su alta toxicidad se suma la peligrosidad de pasar desapercibido, al ser inodoro, incoloro y no irritar las mucosas”, agregaron.

Ante la pregunta si existe un mayor riesgo ahora que antes de la pandemia, desde la asociación respondieron que “es de esperar que, en circunstancias de aislamiento social debido a la pandemia, las personas se encuentren con mayor riesgo potencial de intoxicación; también dependerá de las condiciones de temperatura ambiental (menores temperaturas), además de la dificultad para contactar a los servicios técnicos.

También se refirieron a las formas de calefaccionar que puedan aumentar el riesgo. Los profesionales remarcaron que “a nivel doméstico la producción de CO se origina en los artefactos que queman gas, carbón, leña, querosén, alcohol, o cualquier otro combustible. El gas natural no contiene CO en su composición, pero su combustión incompleta es capaz de generarlo. Entre los artefactos que queman gas, los más frecuentemente involucrados en los eventos de intoxicación son: calefones, termotanques, cocinas, hornos y calefactores (estufas infrarrojas, calderas en el interior del domicilio), cuando no están correctamente instalados o la ventilación de los ambientes es escasa. La insuficiente entrada de oxígeno al quemador de una cocina, originado por el uso de un disipador de calor sobre la hornalla, constituye otro ejemplo de combustión incompleta y la consecuente generación de monóxido de carbono. Otras fuentes son los braseros, los hogares a leña, las salamandras (tanto a gas como a leña), las parrillas, las cocinas a leña o carbón y los faroles a gas”.

CINCO CLAVES

En la empresa Camuzzi plantearon 5 claves fundamentales para evitar accidentes con monóxido de carbono: ventilar los ambientes; mantener la llama siempre azul, tomar en cuenta que la cocina es para cocinar; tener los artefactos adecuados para cada ambiente; y realizar verificaciones periódicas con instaladores matriculados.

“Frente a una intoxicación, los síntomas que se producen son similares a los de una gripe o malestar estomacal, lo que hace muy difícil su adecuada identificación. Una intoxicación leve se manifiesta con debilidad, cansancio y tendencia al sueño; dolor de cabeza, náuseas y vómitos; dolor de pecho y aceleración del pulso en la primera fase. Una intoxicación grave, producida en función del tiempo de exposición a este gas y de la concentración en el ambiente, puede producir temperatura corporal baja; inconsciencia, respiración irregular, convulsiones, pulso lento y/o irregular, tensión arterial baja, y hasta paro respiratorio”, resaltaron en la empresa.

Ante un caso de emergencia, en primer lugar, hay que llamar al sistema de emergencias zonal

Desde Camuzzi también remarcaron que “ante una emergencia, en primer lugar, hay que dar aviso inmediato al sistema de emergencias de la zona. Retirar a la persona intoxicada del ambiente contaminado, trasladándola a un área libre de gases tóxicos, preferentemente al aire libre. Mantener a la persona abrigada y recostada. Si la persona está inconsciente, tomarle el pulso y cerciorase de que respire. En caso de que haya tenido un paro respiratorio, se deberá practicar reanimación cardio-pulmonar. Asegurarse que la ambulancia se encuentre en camino”.

MAYOR RIESGO

En tanto, desde el municipio de Berisso remarcaron que “las personas que tienen mayor riesgo de intoxicación son los niños pequeños, los adultos mayores, las personas con enfermedades cardíacas y/o pulmonares, los fumadores y las personas que habitan en zonas de gran altitud”.

En caso de sospechar estar sufriendo intoxicación por monóxido de carbono, se aconseja: abrir ventanas y puertas; salir a tomar aire fresco inmediatamente; apagar los artefactos de gas; concurrir con urgencia a un centro de salud u hospital y/o comunicarse inmediatamente con un servicio de emergencias médicas, agregaron desde la comuna berissense.

RECOMENDACIONES

En tanto, en virtud del drástico descenso de la temperatura y la entrada de una masa de aire frío polar en la ciudad, desde la Municipalidad de La Plata, brindaron consejos para el cuidado responsable.

Desde la Comuna pidieron “beber frecuentemente infusiones calientes, recomendaron abrigarse bien, usando preferentemente cuello alto o bufanda, guantes y gorro. También se aconseja beber frecuentemente infusiones calientes, y no tomar alcohol para entrar en calor. Para los bebés es primordial la alimentación a pecho.

En pos de evitar intoxicaciones con monóxido de carbono, se sugirió mantener una ventilación mínima de los ambientes calefaccionados a gas y vigilar que las llamas de los artefactos sean siempre de color azul.

A su vez, se recomienda evitar fumar en ambientes cerrados y prescindir del uso de braseros.

5 cLAVes para evitar cuadros de intoxicaciones marca la empresa Camuzzi: ventilar bien los ambientes; revisar que la llama siempre se vea azul; tomar en cuenta que la cocina es para cocinar, no para calefaccionar; artefactos adecuados para cada ambiente; y realizar verificaciones periódicas de los equipos de calefacción