Vacunas y trombosis: Marta Cohen detalló los síntomas a los que hay que prestarles atención

La médica patóloga Marta Cohen, recibida en La Plata y que actualmente trabaja en Reino Unido, se refirió a uno de los posibles efectos adversos que, si bien tiene baja chance, podrían provocar dos de las vacunas que se aplican en el país (AstraZeneca y Sputnik V) y la de Johnson&Johnson: una trombosis venosa central. En ese sentido, la experta advirtió a qué se debería estar atentos para poder descubrirla a tiempo.

Dolor de cabeza, confusión, vómitos y visión doble son algunas de las señales a las que hay que prestarles atención en las dos semanas posteriores a haberse aplicado la primera dosis de las vacunas mencionadas, las cuales utilizan la misma plataforma.

Cohen advirtió que “de ser así, es aconsejable que vayan a un clínico o a una emergencia para descartar que sea una trombosis venosa central, que es una de las causas de letalidad”. De todas formas, en diálogo con LaNación+. dijo que es muy baja la cantidad de casos en los que se produce ese efecto.

En el mismo sentido se refirió Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI). “La prevención por vacuna supera los riesgos que se pueda tener por efectos secundarios”, sostuvo al tiempo que agregó: “Hubo muy pocos casos de trombosis en comparación con la cantidad de millones de dosis que se aplicaron. Hay que estudiar los efectos adversos para ver si son significativos y si están relacionados con la vacuna”.

Por otro lado, la patóloga que se recibió en la UNLP y trabaja ahora en la universidad de Sheffield, habló de la escasez en la Argentina de segundas dosis de Sputnik V. Afirmó que “dejar pasar más de 12 semanas no es recomendable, no debe hacerse” y que “la disminución en la eficacia luego de la segunda dosis es significativa”. Y terminó diciendo que si se pasa ese período de tiempo sin completar el esquema “la inmunidad final no es la recomendada”.