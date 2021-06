“Me mandó al hospital”: por una golpiza “fuera de libreto”, Tito demanda a Luismi

Al actor español Martín Bello lo conocimos en los últimos años por haberle dado vida a Tito, el polémico tío de Luis Miguel en la serie de Netflix sobre el astro mexicano. En la segunda temporada, los espectadores de la exitosa producción, que tendrá una tercera entrega, hemos sido testigos de cómo el protagonista, interpretado por Diego Boneta, “ubica” al hermano de Luisito Rey a sopapos, en una escena que, al parecer, fue más real de lo que pareció...

Porque en las últimas horas, Bello, reveló en los medios que demandará al actor y cantante mexicano por haberle pegado más de lo acordado, algo que le dejó terribles secuelas.

Según contó durante una entrevista con la revista TV y Novelas, su reclamo busca una compensación económica por los gastos médicos que esos golpes le ocasionaron, algo por lo que la producción no se habría hecho cargo.

“Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital”, le dijo el español a la publicación.

En su relato, agregó que tras el rodaje, notó que su cara tenía varios moretones que le mostró al área de maquillaje. Dijo que intentó, en ese momento, tener una conversación con Boneta sobre lo sucedido pero que el actor mexicano se negó.

Al parecer, tanto fueron los dolores que le quedaron en el rostro que esa noche no pudo dormir.

Tras la gran repercusión que tuvieron sus dichos, el español se comunicó ayer con “LAM” y dio más detalles de lo sucedido. Según reveló, no había sido notificado de la violencia de esa escena y, por lo tanto, no estaba preparado.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada -el padre de Luis Miguel en la ficción- en la primer temporada”, aseguró a través de una videollamada.

Además, reveló que el director de la producción necesitó de diez tomas hasta quedarse con la perfecta, y en cada prueba los golpes iban en aumento.

“Yo noto que va fuerte, pero lo aguanto; pero empezamos a hacer tomas y en la primera me rompió una cadena que era de mi mamá, que había muerto unos meses antes. Ahí paré y dije: ‘me buscan la cadena y los anillos porque sino, no sigo’. Vi que la cosa se ponía fea”, relató Bello.

Se quejó, además, de que Boneta, en el forcejeo, no lo habría agarrado de la ropa sino de la piel, por lo que le habrían quedado marcas en el pecho.

De todos modos, lo más grave, contó, llegaría después, cuando el mexicano lo habría empujado contra una pared y se terminaría golpeando la cabeza. “Es la más grave. Todavía estoy con tratamiento. Y estoy luchando porque no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo”, manifestó el intérprete español.

Según dijo, al finalizar la escena, Boneta, con picardía, le habría comentado si el resultado de lo grabado superaba la violencia de la recordada escena que, en la temporada anterior, el personaje de Tito había tenido con su propio hermano, Luisito Rey.

“Me han llegado a dar dolores de cabeza que se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando”, agregó ayer Bello que dijo que tiene los estudios médicos de prueba y que la producción, al enterarse de esta situación, “quiso darle dinero en mano” pero con un contrato de por medio que le impedía volver a mencionar sobre esto en los medios, algo que no aceptó.

Por esta situación, Bello está demandando a Boneta y a la producción: no hay que olvidarse que, además de protagonista, el actor mexicano también figura como uno de los productores ejecutivos del show del gigante on demand.

“Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada y me causa mucha tristeza lo que está pasado porque están creando una imagen de mí que no es cierta… Un actor por más fama y seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. Yo me siento muy afectado psicológicamente y Netflix México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España”, manifestó Bello a TV y Novelas.

El actor español, además, lamentó el destino de su personaje y se quejó de que fuera eliminado de la historia sin haberle dado una explicación.