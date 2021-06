La crisis que atraviesa el sector gastronómico en California por "la falta de empleados"

Caroline Styne, propietaria de The Lucques Group, le sirve vino a un cliente en el restaurante de su familia en el barrio West Hollywood de Los Ángeles el 19 de junio del 2021. Styne dice que se ve obligada a rechazar clientes porque no tiene suficiente personal para servir todas las mesas. (AP Photo/Damian Dovarganes)

El levantamiento de las restricciones a la cantidad de personas que pueden admitir los restaurantes no es el único problema al que se enfrenta el sector de la gastronomía de California. la escasez de mano de obra se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los empresarios. Los restaurantes de la organización de Sherry Villanueva en Santa Bárbara empleaban 350 personas antes de que la pandemia del coronavirus forzase su cierre. Ahora que se reactivó a pleno le economía de California, solo 250 trabajadores han regresado.

Villanueva asegura que podría emplear otros 100, pero dice que no encuentra gente para tomar esas plazas. "Hay una gran escasez de trabajadores'', expresó Villanueva, dueña y directora de Acme Hospitality, que administra ocho restaurantes en el popular balneario, dos de los cuales permanecen cerrados. Ante la ausencia de personal, los empleados "tienen que hacer el trabajo de dos'', indicó. Inclusive la empresa ofrece bonificaciones a los empleados que llevan gente a trabajar.

California reabrió su economía el 15 de junio, levantando las restricciones a la cantidad de personas que podían admitir los restaurantes y otros negocios. La gente se muestra ansiosa por volver a salir, ir a eventos deportivos, parques de diversión y a comer afuera.

Muchos restaurantes, sin embargo, se ven obligados a trabajar menos horas o a dejar mesas vacías. La escasez de personal en los restaurantes es un fenómeno nacional. La Asociación Nacional de Restaurantes informó que ese sector dejó sin empleo a 2,5 millones de personas en el 2020. Estadísticas del gobierno dicen que se abrieron casi 1,4 millones de plazas en hoteles y restaurantes en abril.

La Asociación de Restaurantes de California había calculado que uno de cada tres restaurantes del estado no sobreviviría a la pandemia. Y los que lo hicieron, enfrentan ahora una "gran crisis'' por la falta de personal, expresó Jot Condie, directora de esa organización.

Es que el vapuleado sector gastronómico tropieza con serias dificultades a la hora de encontrar cocineros, barmans, meseros y personal de cocina. Desde mayo del 2020, los restaurantes y hoteles abrieron 420.000 empleos (más que ningún otro sector), pero todavía hay 450.000 plazas menos que antes de la pandemia.

En Los Ángeles, Caroline Styne, propietaria de The Lucques Group, tuvo que rechazar muchos clientes porque no tenía personal para servirlos. Muchas mesas quedan sin ocupar. "Si no tienes todas las mesas ocupadas varias veces por noche, la estructura financiera de los restaurantes no funciona'', manifestó. "Conseguir personal es una pesadilla'', acotó. "Nunca viví una situación como esta'', dijo la empresaria que confesó que en los últimos días tomó la decisión de atender para no seguir perdiendo clientes.