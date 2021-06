VIDEO.- ¡Unas bestias! Arrastraron a un perro atado a una moto y quedaron filmados

Un repudio total generaron las imágenes que se conocieron de un caso de violencia animal aberrante. El hecho ocurrió en Paraguay, más precisamente en la localidad de Carapeguá.

En el video se puede ver cómo dos hombres que se trasladaban en una moto arrastraron a un perro sobre el asfaltado. El repudiable episodio se conoció ayer y desde la Dirección de Bienestar Animal de aquel país pidieron ayuda a la ciudadanía para ubicar a las dos motociclistas. Más tarde se confirmó que lograron identificar a uno de ellos y se realizó la denuncia correspondiente ante la Policía.

El caso lo investiga la Unidad Penal N°2 a cargo del fiscal Rodolfo Iram Colmán, quien manifestó que el acusado dijo que el perro falleció luego de ser atropellado por vehículos que circulaban frente a su vivienda. “La propietaria del animal es la hija del señor que se ve en el video. Falleció el perro y lo estaban llevando, según lo que tengo información”, expresó el fiscal Iram en contacto con una radio local.

Luego agregó que no continuará investigando el caso debido a que se comprobó que el perro ya estaba muerto al momento arrastrado y filmado. En ese sentido, manifestó que otro fiscal será el encargado o no de imputar al propietario del can.