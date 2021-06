Miami: identificaron a los otros dos argentinos que están entre los nueve desaparecidos

Después de que se dieran a conocer siete de los nueve argentinos desaparecidos en el derrumbe de un edificio de 12 pisos en Florida, se indentificó a las dos personas que faltaban, a partir de publicaciones de sus familiares en redes sociales.

Se trata de Nicole Langesfeld e Ilan Naibryf, dos jóvenes argentinos que se encontraban alojados en el complejo Champlain Tower North, cada uno de ellos con sus respectivas parejas, de nacionalidad extranjera.

LOS OTROS ARGENTINOS QUE BUSCAN

Ayer trascendió la identidad de los miembros de una familia de cinco integrantes, de los cuales cuatro eran argentinos y otro de nacionalidad uruguaya, según señalaron desde Cancillería. Andrea Cattarossi, su hermana Graciela y su pequeña hija, y los padres de ambas se encuentran en este grupo, que es buscado por los rescatistas.

Asismismo, desde Cancillería también confirmaron ayer que, entre los desaparecidos argentinos se encuentran el cirujano plástico Andrés Galfrascoli; su marido, Fabián Núñez; y la hija de ambos, Sofía, de 6 años.

A CONTRARRELOJ

La alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, aseguró esta mañana que los socorristas y el personal de bomberos continúa con el operativo de búsqueda y rescate de sobrevivientes del derrumbe del edificio ocurrido en la madrugada del jueves en la ciudad estadounidense de Miami, y aseguró que hasta el momento "no se encontraron más víctimas".



La funcionaria contó que se ordenó una amplia revisión a todos los edificios del condado, que es cercano a la zona conocida como "la Pequeña Buenos Aires", por la cantidad de argentinos que se instaron allí desde 2001.



"Estamos enfrentando dificultades por un incendio que no para, que esta localizado abajo, al fondo del edificio, pero mientras continuamos con la búsqueda y por ahora no se han encontrado más victimas", indicó la alcaldesa en la primera conferencia de prensa del día a metros del edificio siniestrado.



En ese sentido, Levine Cava agregó: "Seguimos atacando el fuego con todas las tácticas posibles, como por ejemplo la extinción de incendios con tecnología con espuma y agua, estamos usando todo, creamos una zanja para aislar parte del humo y el fuego y podamos seguir adelante en la otra parte".



"Desde que sucedió el derrumbe estamos sin parar y vamos a seguir con la búsqueda y el rescate de sobrevivientes", reiteró.



Por otra parte, la alcaldesa aseguró que ordenó al personal del Departamento de Regulación de Edificios que "revisen todos los edificios de más de 5 pisos para ver si necesitan una recertificación y que esa tareas deberá ser realizada en los próximos 30 días".



"Esto incluye a los edificios oficiales", precisó la funcionaria y finalmente envió un mensaje a la comunidad: "Gracias por estar con nosotros, vamos a seguir con este trabajo de búsqueda y rescate, y la asistencia a los evacuados y familiares".



El derrumbe del edificio de 12 pisos dentro del complejo de condominios Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins, en Surfside, provocó la muerte de al menos cuatro personas y la desaparición de 159, entre ellos nueve argentinos.



Levine Cavas aseguró en una conferencia ayer que se puede contar "a 120 personas como rescatadas".



Los socorristas continuaban este sábado sus labores entre la montaña de escombros a la que se redujo el edificio, mientras familiares de las víctimas aguardaban noticias en un centro de reunión instalado a unos 500 metros del lugar del siniestro.