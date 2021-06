De capa caída: tras una semana negra en el rating, acusan a Tinelli de plagio

Tinelli va de mal en peor: tras su peor semana histórica en la televisión, midiendo entre 5 y 7 puntos de rating con su megaproducción, “ShowMatch”, frente a la gran semana de Telefé, suenan cada vez más fuertes los rumores de que el envío saldría del aire de forma apresurada si las cosas no mejoran. Y para colmo, ayer un productor histórico de la tevé argentina acusó a Marce de copiar un formato histórico con el envío realizado por LaFlia, “Super Super”, que debutó la pasada semana en Canal 9.

El hombre en cuestión es Eduardo Metzger: entrerriano que llegó a Buenos Aires para estudiar derecho y pasó una vida en la televisión, produjo envíos como “Domingos para la ciudad”, “Mónica presenta” y “El espejo”, y además, el fundador de la primera productora integral de contenidos del país, que estuvo a cargo de la campaña presidencial de Raúl Alfonsín.

Metzger se lanzó ayer a las redes sociales para denunciar que “Super Super”, el ciclo conducido por José María Listorti ambientado en un supermercado televisivo, es similar a dos shows que produjo Metzger: “Sume y lleve”, estrenado en 1988 -a cargo de la dupla Emilio Disi y Doris del Valle, y luego de Ana María Campoy y Daniel Castex- y “Clink! Caja”, -que tuvo al frente a Berugo Carámbula-.

Pero Metzger dice que no solo tomaron la idea, sino que él mismo acercó a LaFlia la idea de revivir el formato. “Sorprendido porque a raíz de un llamado de LaFlia y luego de varias conversaciones con ellos para volver a realizar mi programa ‘Clink! Caja’ para Canal 9 no pudimos seguir adelante porque, según ellos, no cerraba comercialmente. En consecuencia harían otro distinto”, comenzó su denuncia Metzger.

“Defraudado porque al ver el programa ‘Super Super’ producido por LaFlia me encuentro con una copia de ‘Clink! Caja’ tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos”, siguió Metzger, y afirmó que “esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato”. Es decir: Metzger tiene la intención de judicializar el caso.

Metzger, furioso con LaFlia por copiar el formato de “Clink! Caja”

MÁS DETALLES

El productor dio luego más detalles de cómo se dieron las cosas: “En el mes de febrero me llamó el Chato Prada, que me dice que tenía intención de hacer un programa de entretenimiento, y me pidió si podía cederle el título ‘Clink! Caja!’ porque el canal le informó que era mío y en consecuencia que hablara conmigo. Yo le respondí que no cedía un título porque la idea implicaba también un contenido; y además porque yo estaba en tratativas de hacerlo nuevamente acá y en el exterior. Por tal motivo, él me pidió de tener una reunión. La reunión se hizo en las oficinas de ellos en donde además de Prada estaba, Federico Hoppe y Federico Facello”, contó el creador de “Clink! Caja”.

“Ya no se trataba de negociar un titulo sino un formato. Me preguntaron que pretendía, y les respondí que no iba a hablar de pretensión económica sin conocer bien lo que querían armar. Ellos querían incorporarle al formato nuevas ideas, porque lógicamente era un programa de hace 25 años atrás y adecuarlo al 2021, que era lógico y estaba totalmente de acuerdo, porque hay otras herramientas tecnológicas que hoy lo permitirían. Y hasta yo, en la actualidad, con mi idea de reversionar ‘Clink! Caja’ ya había propuesto nuevos juegos y el uso de otras tecnologías que incluyen hasta la participación por redes sociales que en 1996 no existían”, continuó el relato.

Vino así una nueva reunión, ahora en el canal, para que Listorti conociera a Metzger: “Ahí hablamos de los juegos, como era el formato, y me pidieron la descripción de mis juegos y ellos a su vez me mandarían sus ideas. En esa misma reunión me hicieron ver que Canal 9 ponía muchas limitaciones económicas, pero quedaron en hablar con el sector comercial del canal para ver como se podia hacer”.

Según Metzger, LaFlia no volvió a comunicarse con él... hasta que Metzger vio que Canal 9 anunciaba un nuevo programa, “Super Super”, un nombre sospechoso. El productor le escribió a Prada, y el ladero de Tinelli “me llama y me pide disculpas por no haberme contestado antes, me informa que no daba para hacer ‘Clink! Caja’ por el tema comercial, pero que me quedara tranquilo porque el programa que iban a hacer no tenia nada que ver con Clink Caja”.

Pero Metzger vio “los 3 programas del arranque de la semana y vi la copia de juegos ideados por mi, disfrazados un poco, pero esencialmente los mismos”...

OTRAS DENUNCIAS

En las redes, no faltó quien dijera que el clan Tinelli tiene estos vicios. De hecho, hace apenas tres días, Cande Tinelli fue denunciada por la modelo Rebecca Fox de copiar su estilo, sus tatuajes y hasta cada una de las fotos que publica. “Ha clonado mi vida entera, esto es una locura”, tiró Fox. Hace cuatro años, otra de las hijas de Marce, Mica Tinelli, fue acusada de plagiar un vestido de Carolina Herrera para vestir a Juliana Awada para una cumbre internacional.

Y el propio Tinelli tiene “antecedentes”: Diego Alonso, recordado por su papel de “El Pollo” en “Okupas”, no tuvo reparos en asegurar que la Ideas del Sur, la primera productora de Marcelo Tinelli, le robó años atrás una idea que, luego de presentársela, la terminó llevando a cabo con otro actor. “Armé un proyecto, lo llevé a Ideas del Sur, no les gustó y después hicieron exactamente lo mismo con Gastón Pauls”, contó Alonso.

Ideas del Sur, claro, fue la anterior productora de Tinelli, que vendió la mayoría de la empresa al Grupo Indalo en 2013. Hubo numerosos roces y problemas económicos en 2016 entre Marce y la empresa, lo cual llevó a “ShowMatch” a romper con Ideas, que debía importantes sumas en sueldos a sus empleados, en 2017. De allí, Tinelli formó LaFlia, la actual productora del concurso y también de “Super Super”.