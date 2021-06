Provincia no descarta nuevas restricciones ante el aumento de casos

El Gobierno bonaerense está evaluando la posibilidad de retomar algunas restricciones ante el aumento de casos de COVID registrado los últimos días.

Fue el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien no descartó que se puedan cerrar algunas de las actividades habilidades recientemente, al tiempo que aconsejó no viajar en las vacaciones de invierno, en base a que "en los últimos días hubo un aumento de casos en todo el país".

Kreplak dijo que con las reaperturas "hay que ser muy cuidadosos" y puso como ejemplo "los países que se apresuraron en abrir todo tuvieron que dar marcha atrás".

El funcionario provincial habló de la "comunidad de rebaño" y dijo que "se logra con un altísimo nivel de la población vacunada pero además en enfermedades que no están en circulación viral. Supongamos que hay un 90% de la población vacunada, todavía restarían 4 millones de personas que podrían contagiarse y eso es mucho".

Respecto de la las vacaciones de invierno, Kreplak se mostró de que no haya desplazamientos, pese a que la semana pasada el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo que quien quisiera podría viajar para tomarse unos días de descanso. "No es momento para salir", afirmó el viceministro de la cartera sanitaria, quien además reiteró su idea que no se hagan "reuniones sociales en lugares cerrados".