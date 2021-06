Vecinos denuncian que hace 40 horas están sin luz en 55 entre 6 y 7

Vecinos de la cuadra de 55 entre 6 y 7 denunciaron que desde el domingo a la tarde se encuentran sin el servicio eléctrico. Pese a haber hecho varios reclamos, "hace 40 horas que estamos sin luz", manifestaron.

Walter Di Santo es uno de los damnificados y aseguró que llamó a Edelap para realizar la queja correspondiente desde el mismo domingo y que hoy se dirigió a las oficinas, donde "me atendió un gerente y me dijo que a la brevedad lo iban a resolver, pero seguimos esperando, ya estamos cansados".

Además agregó que "ya vinieron varias cuadrillas, rompieron la vereda pero se fueron sin darnos una solución". Por otro lado dio cuenta que en la cuadra ahora algunos vecinos cuentan con servicio y otros no.

"En una época donde todo es eléctrico es un gran problema. Trabajo en home office y hoy fue poco lo que pude hacer pues no tengo Internet al no tener energía, use la notebook hasta que se acabó su reserva. Y el celular tiene poca energía", manifestó Di Santo, quien luego agregó: "El freezer está lleno de comida así que perderé todo como en otras oportunidades. La falta de mantenimiento de nuestro sistema eléctrico es terrible. Nuestro futuro es incierto".

Por otro lado, también se recibieron quejas desde el barrio Malvinas, de 38 y 152. "Desde ayer a las19 estamos sin servicio, por eso decidieron cortar la calle para reclamar", dijo uno de los damnificados. Aseguraron que son 100 familias las que padecen el corte ya que afecta a tres manzanas. "No podemos pasar otra noche así, con el frío que hace. Además nos complica también los electrodomésticos", agregaron desde la zona que comprende 36 a 38 y 151 a 152.