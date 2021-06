Wanda Nara mostró el caballo que le regaló a su hija y le llovieron críticas

Wanda Nara mostró en Instagram algunas imágenes del caballo que le regaló a su hija Francesa. En la publicación, además, habló del amor que la nena tiene hacia los animales. El posteo le valió una lluvia de críticas a la pareja del futbolista Mauro Icardi.

"La pasión de Francesca por los animales me emociona. A su familia de animales se suma su nuevo caballo que le regale con tanto amor como el de ella por los animales. Tenemos en la medida que podemos incentivar los sueños y gustos de cada niño para que de chicos sumen experiencias que recordarán con amor cuando sean adultos. Hermoso día de caballos con Fran e Isi (que sigue los pasos de su hermanita)", escribió Wanda.

Tras la publicación la blonda recibió un montó de comentarios felicitándola por el regalo que le hizo a su hija, pero estos fueron superados en cantidad por las respuestas que recibió de parte de usuarios que le reprocharon la actitud.

“Montar y comer animales no tiene nada que ver con amarlos. Eso no te lo puede comprar ni Mastercard”, ironizó una seguidora.

En tanto, otros usuarios de la red comentaron: "Montar a caballo no es amor por los animales”, “no me gusta que tenga un tipo látigo ese señor”, “pasión no es montarlos”, “los animales no son cosas para divertir a los demás”.