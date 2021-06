Schwartzman se sigue haciendo fuerte en Roland Garros

Diego Schwartzman, 10° del ránking mundial y único argentino que permanece en competencia en el cuadro principal, demostró el gran nivel que mostró la primera semana y avanzó a cuartos de final de Roland Garros con una victoria sobre el alemán Jan-Lennard Struff por 7-6 (9-7), 6-4 y 7-5, en casi tres horas de juego.

"Peque" todavía no perdió un set en su tránsito por el segundo Grand Slam de la temporada, donde venció consecutivamente al taiwanés Yen Hsun Lu, el esloveno Aljaz Bedene y el experimentado alemán Philip Kohlschreiber.

"Había que jugar algunos games más porque la gente lo estaba pasando bien. Cuando gano el primer set me siento muy bien, tengo buen récord en cinco cuando empiezo ganando", dijo Schwartzman, con su característico buen humor.

"Fue un partido muy duro, en ningún momento me sentí muy cómodo. Traté de jugar con lo que había hoy, luché, sabía que me iba a dar errores él pero por momentos cometí más que él. La tensión me jugó una mala pasada hoy", analizó en declaraciones a transmisión oficial.

Además, sigue su camino a la defensa de las semifinales que logró en 2020, su mejor resultado en un torneo de Grand Slam, y por tercera vez está en cuartos en el polvo de ladrillo francés, algo que sólo lograron Juan Martín Del Potro y Guillermo Cañas.

Ahora, el argentino espera por el vencedor del cruce que más tarde este lunes tendrán el español Rafael Nadal, actual número tres del mundo y máximo ganador de Roland Garros con 13 conquistas, y el italiano Jannik Sinner.

"No estoy muy feliz que me tenga que tocar Rafa en la próxima ronda y nunca he enfrentado a Sinner. Pero me siento muy cómodo en París, más allá que en la gira sobre polvo de ladrillo no venía con buenos resultados", lanzó Schwartzman.