La dieron por muerta en la ANSeS y ahora vive una pesadilla 

Desde febrero, cuando falleció su madre, Nancy Edith Núñez Núñez vive una pesadilla, ya que al dolor por la pérdida de ese ser querido se sumó que la ANSeS en vez de dar de baja de sus registros a su progenitora, la dio de baja a ella. En consecuencia, la mujer no puede cobrar la AUH de su hija, quien a su vez en mamá de una beba, y ha tenido múltiples inconvenientes para realizar los reclamos correspondientes.

La historia tiene epicentro en una sede de ANSeS de la localidad bonaerense de El Talar. Según explicó Núñez Núnez, en febrero concurrió a a esa unidad para dar de baja a su madre, pero que "por un error de carga que tuvieron en ANSeS me pudieron como fallecida a mi".

La mujer se dio cuenta de la situación "en abril, cuando no me cargaron la AUH de mi hija". En los intentos de acceder a la información se encontró con avisos de que sus datos personales correspondían con una persona muerta. "Y ya no sólo en ANSES, sino también en AFIP y en todos los lugares en donde estoy reconocida por mi numero de CUIL me dieron por fallecida", agregó.

Desde entonces, a raíz del problema, la mujer dijo que no puede percibir los 15 mil pesos de la Asignación Universal por Hijo de su hija, una suma de dinero que para la familia es vital. "Necesitábamos comprar medicamentos para la bronquitis y no teníamos la plata, le tuvimos que pedir prestado a los vecinos. No podemos comprar otras cosas, y encima tenemos que pagar alquiler. Ahora estoy endeudada", sostuvo la mujer sobre el difícil momento que atraviesa.

"Fui a ANSeS a pedir respuestas, a que me dieran una solución y me pidieron que sacara turno figurando como fallecida, lo cual no se puede hacer", recordó.

Según consignó, si bien en los últimos días ANSeS rectificó los datos y ya no figura como fallecida, todavía no puede percibir el beneficio, y del mismo modo tampoco puede reclamar una suma de dinero a favor que tienen en AFIP. "Me subieron al sistema otra vez, pero no puede realizar los trámites, no puedo acceder al beneficio", señaló.

"Necesito que me vuelvan a poner en condiciones, porque el Monotributo Social sí lo aceptaron cuando figuraba como muerta. Pero es como si no me reconocieran el historial en ningún lado. Los meses que no pagaron la AUH de mi hija no los están reconociendo", aseguró.

En medio de la angustia, la mujer señaló que "ANSeS elevó un correo a Desarrollo Social preguntando qué van a hacer conmigo, pero ese correo fue en los primeros días de mayo y a más de un mes todavía no tengo novedades".