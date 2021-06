Páginas web y redes sociales sufren una caída de servicio a nivel mundial: ¿ciberataque?

Decenas de páginas web de servicios digitales, redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo se encuentran fuera de servicio, según reportes de los usuarios en Twitter y los informes del portal especializado Downdetector. Incluso la caída afecta a sitios de distintos gobiernos. Expertos aseguran que podría tratarse de un ciberataque por lo que investigan la causa del problema que afecta a todo el mundo.

Así, Downdetector informa de cortes en servicios digitales y redes sociales como Amazon y Twitch, además de numerosos medios de comunicación.

El portal, que toma los datos de los informes de los usuarios, apunta que el problema podría originarse en el proveedor americano de servicios de computación Fastly pero este extremo no se ha verificado por el momento.

No se puede acceder, entre otros, a las páginas web de medios como The New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde y El País.

Además lo padecen instituciones oficiales como la Casa Blanca o el gobierno británico, la plataforma Reddit o el sistema de pago PayPal, que dejaron de funcionar o encontraban importantes dificultades técnicas. La web www.gov.uk, que engloba a los diferentes ministerios del ejecutivo británico y permite realizar trámites oficiales, daba un mensaje de error y afirmaba estar indisponible. Al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal "no estaba funcionando".