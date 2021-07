El platense Martín Tetaz confirmó que será segundo candidato a diputado detrás de Vidal

El economista platense Martín Tetaz confirmó su desembarco en la política y ocupará el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales por Ciudad de Buenos Aires (CABA) detrás de María Eugenia Vidal.

Si bien ya desde la semana pasada se venía manejando esta posibilidad, fue el propio Tetaz el que lo confirmó esta mañana al despedirse del programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, donde se desempeñaba como columnista.

Fuentes allegadas al radicalismo confirmaron la formalización de la aceptación de su candidatura en un encuentro con la prensa que compartirá con el senador Martin Lousteau y la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta. De esta manera, el radicalismo de CABA mostrará el aporte que hace a Juntos por el Cambio para lograr la mejor lista de candidatos en estas elecciones parlamentarias.

"El tema no es por qué me meto yo (en política), sino ¿por qué no se meten todos?", fue una de las frases que utilizó para justificar su incursión en la política, de cara a las elecciones legislativas del mes de noviembre.

Durante la confirmación que realizó hoy, Tetaz dijo que seguirá dando clases en la Universidad Nacional de La Plata "porque es un espacio en el que tenemos que seguir trabajando" y aseguró que "duele que hasta el Presidente deba estar condicionado por Máximo Kirchner, sólo por ser el hijo de...".

Más tarde usó Twitter para dar a conocer su decisión y dejó el link de la entrevista. En ese mismo hilo escribió parte de las razones por las que se lanza como candidato: "La construcción de @GugaLusto, la decisión de @ManesF y las gestiones de @GerardoMorales @rodysuarez @gustavovaldesok y cientos de intendentes, muestran una @UCRNacional que está resurgiendo y reconstruyendo su capacidad de liderar el espacio de @juntoscambioar". Y agregó: "Me enorgullece encabezar la representación del partido en la Ciudad de Buenos Aires y acompañar a @mariuvidal en la lista de Diputados Nacionales. Necesitamos construir una mayoría contundente, que frene al kirchnerismo y ponga de pie a la república. Es con todos. Es ahora"

Queridos amigos, hoy es uno de los días mas importantes de mi vida. Mientras la economía se hunde, muchas escuelas siguen cerradas y apilamos 100.000 muertos por una de las peores gestiones de la pandemia en el mundo, a ellos no les importa y van por todo en 2023.

Basta https://t.co/4LfNMCT7xU — Martin Tetaz (@martintetaz) July 12, 2021

Tetaz había confirmado el ofrecimiento que días atrás le hiciera Lousteau y había señalado que se tomaría los próximos días para analizar la propuesta con su familia antes de confirmar si se sumaba a la boleta porteña de Juntos por el Cambio.

“La propuesta es concreta y tiene que ver con el entusiasmo que hay en el radicalismo por la candidatura de (Facundo) Manes y la idea sería poder hacer lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires y recuperar al radicalismo y el entusiasmo por participar”, indicó en un breve diálogo con este diario.

De cuna radical, Tetaz concentró hasta ahora sus esfuerzos en el plano académico desarrollando su carrera de economista (es egresado de la UNLP) así como también en el ámbito periodístico aunque siempre demostró tener una vocación política. En ese marco, realizó una serie de breves incursiones en la política platense por lo que también se estima que podría establecer contacto con algunos referentes locales.

El economista platense reveló el viernes en aquella pantalla que “en la semana me llamó Martín Lousteau, me contó el entusiasmo que había generado el lanzamiento de Manes en la provincia de Buenos Aires, el mismo que había por la posibilidad de replicar en la Ciudad de Buenos Aires con alguna figura”. En este sentido, remarcó que el ex ministro de Ecomomía lo invitó a participar “de las elecciones legislativas en representación del radicalismo” pero “no me dijo en ese momento cuál iba ser el lugar” en la lista.