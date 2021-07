Melconian: "La votación de este año tendría que dar 100 a 0"

Filoso, como suele ser su estilo, el economista Carlos Melconian no dudó en asegurar que debido a la actual crisis "la votación de este año tendría que dar 100 a 0. Cien a favor del `no me mientan más¨. No me importan las camisetas".

En declaraciones a la prensa formuladas esta mañana, el ex titular del Banco Nación durante la primera parte del gobierno de Cambiemos dijo que "los soldados tienen que ser la sociedad Argentina, con límite y piso a ´berretelandia´. No queremos más ir para atrás, no somos esta política exterior. ¿Vos sabés lo que es encontrar piso? ¿Vos sabés lo que es recuperar la ambición? ¿Vos sabés lo que es recuperar las ganas y volver a ver horizonte? ¿Vos sabés lo que es recrear expectativa", se preguntó.

Melconian llama "berretelandia" al gobierno de Alberto Fernández por el modelo económico, y que a su manera de ver apunta a llegar a las elecciones evitando que se dispare el cambio.

El economista se mostró a favor que un triunfo de la oposición en las próximas elecciones demostraría que "el cambio es posible", aunque también consideró que "para que el cambio sea posible se tienen que poner las pilas todos, larguen la famosa birome y las listas, porque la gente está en pelotas esperando cómo se gobierna para el bien de la Argentina y para recrear la expectativa".

Respecto de la negociación con el FMI, Melconian dijo que "si no son suicidas, van a ir a un acuerdo con el Fondo, que tiene que ser antes de marzo cuando tenés un vencimiento equivalente al de todo este año. Este año te vencían 5 lucas, el año que viene vencen 20 lucas; 4 y pico son en marzo. Y antes de marzo se te termina la sanata. Si son pillos, van a firmar. Son como los perros que ladran y no muerden", y pronosticó que "en el segundo semestre termina la fantasía del ajuste ortodoxo de Guzmán, que no existe. El diablo de la inflación te mata el poder adquisitivo y te licúa el gasto en pesos al que está incurriendo este gobierno. En el segundo semestre, viene la emisión que no hubo en el primero y esa es una presión que queda flotando por ahí. ¿Y el que maneja los dólares qué dice?".