Joven platense le reclama a IOMA una silla de ruedas motorizada para poder estudiar: una enfermedad le impide moverse

Thiago Domínguez tiene 17 años, vive en Tolosa, y cuando todavía no terminó el colegio secundario ya sueña con comenzar sus estudios en la Facultad de Derechos para recibirse de abogado. El problema que él podría tener para concretar ese anhelo es una enfermedad que se le declaró de nacimiento y por la que, sí o sí, necesita una silla de ruedas motorizada. Su madre, Yésica Alvarez, contó que desde hace cuatro meses realizan gestiones en IOMA pero todavía no recibió ninguna respuesta concreta. De todas formas, no pierde las esperanzas de que el trámite se concrete lo más pronto posible para que Thiago tenga con qué desplazarse.

Yésica contó que su hijo convive desde nacimiento con una artrogriposis múltiple, una enfermedad que le impide mover las articulación. Según explicó, "Thiago nació en la posición fetal, tiene paralizadas todas las extremidades, sólo puede mover la mano, con lo cual el es posible manejar el control remoto. Pero no puede desplazarse, una silla de ruedas tradicional no le sirve sino que necesita sí o sí una silla motorizada, cuyo modelo es Permobil F3. Ya tuvo una y cada tres años se la van renovando. Pero esta vez hicimos las gestiones ante IOMA y no tuvimos respuestas".

"Lo que el necesita no es un lujo ni un capricho, es una necesidad. Además necesita volver al colegio para terminar el último año. Ya se anotó en la Facultad de Derecho porque quiere ser abogado. El es un excelente estudiante. Al no poder mover las articulaciones desarrolló la cabeza de una manera impresionante, siempre fue sobresaliente. Está muy metido con el tema de la Facultad, hoy participó de una charla", comentó la madre.

"Tenemos el certificado de discapacidad, los certificados de su doctora, pero en IOMA no atienden el caso. Dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Hace dos meses una médica de IOMA se comunicó con la médica de Thiago para decirle que baje el costo de la silla. No se puede creer lo que piden, a Thiago los médicos le prescriben una silla motorizada por sus problemas. Su padre es afiliado y aporta a la obra social desde hace más de 21 años. No se puede creer", manifestó la mujer.