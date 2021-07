Misterio: el payaso de IT genera terror en las calles de Lanús

Un hombre vestido como el payaso de la película IT sorprendió en los últimos días a los vecinos de Lanús: mientras algunos se acercaron a él y le pidieron fotos, otros rechazaron su misteriosa presencia en el centro comercial de dicha localidad.

En Twitter, un joven le tomó una fotografía y la subió a Twitter junto a un irónico mensaje: "No tengas miedo de venir a Lanús, si Lanús". El mismo rápidamente se volvió viral, además que motivó a otras personas a compartir las imágenes que le habían sacado.

"no tengas miedo de venir a lanús, si lanús es re seguro"



Lanús: pic.twitter.com/LyR16D6RT2 — 𝔏𝔲𝔨𝔦𝔱𝔞𝔞 シ (@Lukiitaaa2) July 12, 2021

En los comentarios puede leerse que fueron varios lo que lo vieron en Lanús y en otras localidad del conurbano bonaerense, mientras que El Diario del Sur indicó que se desconoce la identidad del hombre pero que sus apariciones son esporádicas pero extensas, ya que recorrer varias cuadras.

Si bien muchas personas que viven en la zona se lo toman con humor, otras no están muy de acuerdo con lo que hace. "No me parece saludable para la salud mental de los chicos. Aparece y los nenes a los gritos", le dijo una vecina a dicho medio.

