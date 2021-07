VIDEO .- Emocionante: Messi le mandó un video al abuelo de 100 años que anota todos sus goles en un cuaderno

Lionel Messi sorprendió este lunes con un video a Don Hernán, un argentino que cumplió 100 años y que es famoso por anotar todos los goles del astro rosarino en un cuaderno.

“No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora. Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, describió su nieto Julián Mastrángelo en sus redes sociales, donde rápidamente la historia se hizo viral.

Pocas horas después de que Messi levantara la Copa América, logro que Don Hernán disfrutó como todos los argentinos, le mandó unas palabras de agradecimiento por el trabajo que se toma a través de un video que se lo mostró su nieto.

“¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos pronto!”, fueron las palabras del delantero que emocionaron a su seguidor.

"No me digas que es Messi", atinó a decirle el anciano a su nieto. "¡Es Messi! Y te mandó un saludo" le respondió emocionado el joven.

"¿Y dónde está? ¿En la casa?", preguntó el fanático con una clara emoción. "Está en su casa en Barcelona, pero te mandó el video a vos", le respondieron, la certeza de dónde se encontraba el rosarino.

En sus papeles lleva los registros de las más de 740 conquistas del máximo goleador de la Selección Argentina y el Barcelona.